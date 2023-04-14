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Субота, 15 Квітня

Франція виділяє Україні 2 мільярди євро: куди підуть гроші

Франція готова надати Україні нову фінансову підтримку.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Французька держава готова надати Україні нову фінансову підтримку. Її розмір становитиме 2 мільярди євро, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Шмигаля.

Денис Шмигаль влаштував переговори із французьким міністром з економічних справ. Український прем’єр-міністр зазначив, що Франція готова надати українській державі підтримку у розмірі 2 мільярдів євро.

“Я провів розмову з Бруно ле Мером. Міністром економіки Франції. Франція готова надати нову підтримку нашій країні. Вона готова дати Україні 2 мільярди євро. Однак ця підтримка буде в рамках програми у довгостроковій перспективі. Частина грошей буде спрямована на відновлення”, – повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Ніденрланди також надіслали фінансову підтримку Україні.

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