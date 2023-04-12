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Четвер, 13 Квітня

Україна готова відкрити повітряний простір лише після перемоги над РФ

Україна планує відкрити свій повітряний простір.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава планує відкрити свій повітряний простір. Однак, це відбудеться лише після закінчення війни проти Російської Федерації. Україна має на увазі під цим поразку РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Украерорух“.

“Украерорух” зазначив, що сполучною ланкою між 41 країною є Євроконтроль. Він періодично оновлює свої прогнози щодо повітряного руху між країнами-партнерами. Прогнози Євроконтролю використовуються країнами для планування в економічній сфері. Розрахунки ставок, технічних послуг.

Останній прогноз Євроконтролю базувався на світовій ситуації.

Він говорить про закриття повітряного простору України внаслідок військової ситуації. Обмеження повітряного простору Молдови. Зменшення польотів у Польщі, Балтійських державах, країнах Скандинавії.

Нагадаємо, українська авіація підписала нові контракти.

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