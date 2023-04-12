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Четвер, 13 Квітня

Критична ситуація: РФ блокує ‘зернову угоду’ з Україною

Повідомляється про критичну ситуацію, РФ блокує "зернову угоду".
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Повідомляється про критичну ситуацію. Росія блокує “зернову угоду”. Український експорт зерна через Чорне море навмисно блокується РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Міністр інфраструктури повідомив про критичну ситуацію, пов’язану з “зерновою угодою”. Інспекції судів України, які передбачаються “зерновою угодою” з боку Російської Федерації та Туреччини не проводяться.

Українська держава подала заявки на три одиниці суховантажів для подальшої перевірки. Однак вони були викреслені Російською Федерацією зі списків і замінені на наступні в порядку черги.

Це викликало неможливість судів досягти пункту призначення.

Повідомляється, що за таких темпів ціни на товари продовольчої сфери різко зростуть, на 15%.

Нагадаємо, раніше про “зернову угоду” відгукувалися ООН.

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