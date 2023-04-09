Скандальна заява: Росія виправдовує обстріл житлового будинку у Запоріжжі

Міністерство оборони Російської Федерації відзначилося цинізмом. Вони назвали обстріл житлового будинку з наступними жертвами серед цивільного населення “обстрілом сховища палива” Збройних Сил України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Міноборони Росії.

Міністерство оборони Російської Федерації цинічно відгукнулося про обстріл 9 квітня у Запорізькій області. Зачеплено житло, де загинуло двоє людей. Одна з них дитина 11 років.

“У районі Запоріжжя ракетний удар високоточного типу знищив сховище палива ЗСУ. У ньому було 70 тисяч тонн українського палива.”

Таким чином, Міністерство оборони Російської Федерації перетворило обстріл мирного населеного будинку на “обстріл стратегічно важливого об’єкту Збройних Сил України”.

Раніше Міністерство оборони РФ звинувачувало США у гуманіторній катострофі в Сирії.