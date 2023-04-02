Агресія Росії наростає: п’ять кораблів вийшли на бойове чергування у Чорному морі

Російські війська тримають у Чорному морі ракетоносії у розмірі двох одиниць. Військово-морські сили ЗСУ передбачають кількість ракет, що загрожують Україні, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук ВМС ЗСУ.

Бойове чергування Збройних Сил Російської Федерації у Чорному морі поповнилися. П’ять кораблів вийшли в зону видимості, два з них ракетоносії.

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що загальна кількість ракет “Калібр” на цих ракетоносіях може дорівнювати 12 одиницям.

Крім того, російські ВМС вивели один корабель в Азовське море, до семи в Середземне. Загальна кількість ракет для них – 20 крилатих ракет.

Можливо, це підготовка до нової масованої атаки з боку Збройних сил Російської Федерації. Або спроби заплутати протиповітряну оборону України.

Російська Федерація продовжує нарощувати свою присутність у Чорному морі.