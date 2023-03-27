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Вівторок, 28 Березня

Ворог усередині: суд засудив зрадника на 15 років за співпрацю з Росією

Затримали зрадника із Кривого Рогу, який допомагав ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

В Україні затримано нового зрадника. Уродженець Кривого Рогу допомагав Збройним силам Російської Федерації. Чоловік коригував удари військових сил країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук СБУ.

Служба Безпеки України повідомила про затримання нового колаборанта. Він починаючи з травня і закінчуючи червнем 2022 року передавав російським спецслужбам інформацію. Передача йшла через скріншоти, зроблені в гугл-картах. У додатку робилися позначки, які відзначали зразкове знаходження Збройних Сил України та їх військових об’єктів. Листування проводилося через месенджер телеграм.

Передача здійснювалася переважно по відпрацьованим цілям, що дозволяло Збройним Силам Російської Федерації коригувати свої атаки. Потім знову наносити удари по українській державі.

Суд засудив зрадника до 15 років позбавлення волі, а також конфіскував все майно злочинця.

Нагадаємо, це не перший передавач інформації ЗС РФ, упійманий СБУ.

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