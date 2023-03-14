Лідер Чехії переконаний: вступ України до ЄС менш резонансний, ніж до НАТО

Чинний лідер Чехії висловився з приводу вступу України до НАТО. Він заявив, що цей крок викличе багато суперечок. Менш резонансним буде вступ до Європейського Союзу, повідомляє “Преса України”.

Петер Павел впевнений, що вступ України до Альянсу НАТО викличе значно більше питань, ніж можливий вступ до ЄС. Чеський лідер упевнений у тому, що країни-учасники Європейського Союзу здебільшого підтримують Україну. Вони, як вважає Павло, погоджуються з необхідністю швидкого інтегрування української держави до блоку.

Як аргумент своєї позиції новий президент Чехії згадав про візити в Україну. Посадовці з багатьох країн-учасників блоку вирушали до України. Незважаючи на небезпеку, яку передбачає війна з Російською Федерацією.

Петер Павел – впевнений лідер Чехії, якого вітав прем’єр-міністр.