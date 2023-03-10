Кривавий день у Маріуполі: 20 вибухів та атаки з боку ЗС РФ

Приблизно 20 вибухів пролунало на території Маріуполя. У небі помічені гелікоптери Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Петра Андрющенка.

На території тимчасово окупованого Маріуполя було чути приблизно 20 вибухів. Перші 10 вибухів сталися о 15.56. Після п’ятихвилинної перерви пролунали ще чотири атаки. Наступна перерва тривала п’ятнадцять хвилин і після неї прогриміли останні шість атак ЗС РФ.

Потім зник мобільний зв’язок, швидше за все, це наслідок Збройних Сил Російської Федерації.

Крім цього, в небесному просторі помітили вертоліт, який почав вести вогонь зі зброї стрілецького типу. Водночас піхотна сила заповнила проспект Металургів, а російські пабліки тимчасово опублікували неправдиву інформацію.

Пабліки Росії з часом видалили всі повідомлення з “поясненнями ситуації”. Вони писали про “роботу протиповітряної оборони”, а також про те, що їх літаки “подолають звуковий бар’єр”, що мало приховати факт атак з боку ЗС РФ.

Російська армія продовжує руйнувати Маріуполь.