Глава ГУР особисто почував у військовій операції. Метою місії було звільнити Руську Лозову, перебуває місцезнаходження якого в Харківській області України, повідомляє “Преса України”.

У 2022 році в квітні Кирило Буданов відчував у визвольній військовій операції, що проходить у Харківській області. Метою для якою було звільнення селища під назвою Руська Лозова.

Про це доповів командувач спеціальним підрозділом Kraken. Позивний українського військовослужбовця — Віто. Він сказав що на момент вівторка 7 березня 2023 року можна сказати що Буданов воював проти Збройних Сил Російської Федерації на виконанні завдання .

Віто підкреслив що бійці Головного управління розвідки МОУ пішли першими на зачистку території від російських військ. Бої на території тривали кілька днів.

Збройні Сили Російської Федерації намагалися утримати і повернути втрачені в ході битв території. Вони це робили кілька раз, але здалися і відступили, трохи пізніше закріпившись в селище під назвою Розплідник.

Також голова ГУР брав участь у реабілітації нового бійця розвідки України після ракетного удару. У ГУР з’явився новий розвідник, кіт на прізвисько Гюнтер, який народився і виріс на території ГУР. Його походження у плані породи на даний момент є загадкою навіть для Буданова та розвідників.

Порода кота Гюнтера.