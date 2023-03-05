Російська армія проводить перші удари новими бомбами УПАБ-1500В

Нова атака з боку Збройних сил Російської Федерації. Вона провелася бомбами нового типу, що баражують, повідомляє “Преса України” з посиланням на Defense Express.

Бомби моделі УПАБ-1500В вперше використовували збройні сили РФ кілька тижнів тому. Їхня вага становить 1 500 кілограм, а їхня перша демонстрація світу відбулася в 2019 році.

Бойова частина УПАБ-1500В має вагу 1010 кілограм. Також бойові снаряди оснащені системами наведення супутникового, а також інерційного типу.

Застосування даних бомб є рідкістю через небезпеку. Російський пілот повинен перебувати на значній відстані від землі, що полегшує його виявлення за допомогою радарів та інших засобів повітряної розвідки. Ця небезпека заважає регулярно використовувати модель бомб.

Раніше атаки ЗС РФ зазнала Харківська область.