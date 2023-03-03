Громадянин Івано-Франківська підтримував вторгнення Росії та потрапив на лаву підсудних

Громадянин Івано-Франківська потрапив на лаву підсудних за підтримку ворожої армії. Підсудний підтримував Збройні Сили Російської Федерації та їхнє вторгнення на українську територію, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

Підсудний родом із республіки Казахстан, який переїхав до Івано-Франківська для тривалого проживання в українському місті. Він поширював у соціальних мережах думку, що Збройні Сили Російської Федерації є “визволителями”, які “звільняють” українські міста від “нацизму”.

Суд отримавши докази дій громадянина визнав його винним у запереченні, підтримці та виправданні злочинної агресії Російської Федерації стосовно України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Так само правоохоронці раніше затримали одесита з гранатою.