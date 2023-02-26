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Понеділок, 27 Лютого

Нові системи ППО: зброя, яка переверне ситуацію на сході України

Рєзніков розповів про те, що переверне ситуацію на полі бою.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони України розповів, що саме може повернути ситуацію на фронті. Резніков упевнений, що це системи ППО, повідомляє “Преса України” з посиланням на La Repubblica.

Олексій Резніков заявив, що переворот ситуації на полі бою проти Збройних Сил Російської Федерації зроблять системи протиповітряної оборони. Як приклад міністр оборони назвав Patriot, Iris-T та NASAMS.

Резніков також підкреслив, що системи протиповітряної оборони Patriot поки не прибули до України. Він каже, що українські військові зараз тренуються експлуатації закордонних систем ППО. Також він додав, що Patriot захищатиме українське небо, а землю візьмуть на себе німецькі танки Leopard.

Крім цього, міністр оборони України звернувся до партнерів із проханням про бойові машини піхоти.

Рєзніков раніше вже висловлював свою думку щодо захисту міст України від батарей ворога.

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