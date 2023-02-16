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П’ятниця, 17 Лютого

Будьте пильні: як не стати жертвою нової кібератаки за допомогою фальшивого оновлення безпеки

СБУ розповідають про шкідливе розсилання.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Україна зазнала нової кібератаки. Використовується програмне забезпечення Remote Utilities, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Держспецзв’язку.

Фахівці, які працюють у CERT-UA, продовжують фіксувати електронні листи, які все сильніше поширюються українською мережею інтернет. Вони підписуються як листи Ради національної безпеки, а також оборони Української держави. Тема листа є єдиною для всіх і звучить як “RE: Критичне оновлення безпеки”.

Також до листа прикріплений файл, який є архівом розширення .rar, та назвою KB5017371 оновлення системи безпеки.

У самому архіві є картинка, яка відіграє роль приманки для уважного користувача, а також файл-установник KB5017371.exe.

Фахівці попереджають, що не можна відкривати невідомі файли, а також пам’ятати, що Служба безпеки України не займатимуться розсилкою.

Розпакування або встановлення вмісту архіву дасть доступ до пристрою необачного користувача зловмисникам.

Так само, якщо надходитимуть повідомлення про пошук людей у зоні окупації, в Україні є офіційний софт, який знаходиться в загальному доступі, і не розсилається.

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