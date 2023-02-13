Відмова Німеччини в постачанні винищувачів: чому Українські пілоти залишаться без підтримки?

Відмова німецької держави щодо постачання винищувачів Україні спровакувала бурхливу реакцію Мельника, повідомляє “Преса України” із посиланням на твіттер Андрія Мельника.

Заступник міністра закордонних справ наголосив на необхідності постачання українським пілотам винищувачів німецьких моделей TORNADO та EUROFIGHTER. Він аргументував це тим, що літальна техніка буде використана задля звільнення українців, які зараз знаходяться під окупацією Збройних Сил Російської Федерації.

Але Берлін відмовився від чого, і як зазначив Мельник, Берлін був обурений “нахабністю” в вимаганні літаків. Заступник міністра закордонних справ над цим став іронізувати. Після “11 місяців пологів Leopard. Неймовірно.” Андрій Мельник відкрито відреагував на відмову, проте наразі невідомо, що скаже про це Німеччина.

Нагадуємо, було розвінчано міф про 24 винищувачі.