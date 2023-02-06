Шмигаль: ситуація зі світлом в Одесі ускладняється

Денис Шмигаль розповів, що ситуація з електроенергією в Одесі ускладняється.

Повідомляє “Преса України”.

За словами чиновника без світла залишаться майже 300 тисяч українських споживачів. Через це до Одеси було відправлено потужні генератори енергії, для врегулювання ситуації з енергетикою в місті.

Через агресію Збройних Сил Російської Федерації Одеса зазнала ушкодження критичної енергетичної інфраструктури. проте за за півдоби вдалося відновити електропостачання 200 тисячам споживачів, та одеській критичній інфраструктурі. Енергетичні підстанції підлягають ремонту щодобово. Спеціалісти працюють над тим, щоб потреба в потужних генераторах в Одесі зникла. Як зазначив Шмигаль, наразі ситуація дуже складна, яка змушує працювати цілодобово. Проте він не втрачає надії на найшвидше повернення світла до українського міста.

Нагадуємо, енергетику в Одесі поступово відновлюють.