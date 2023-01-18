Перший політ електричного літака: стали відомі деталі від NASA

Компанія NASA планує провести експеримент, який дасть ще один поштовх до “зеленого” світу. NASA планують запустити в небо перший літак, який буде споживати електричну енергію а ні пальне.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на ТАСС.

Перший політ експериментального повітряного транспорту планується до кінця 2023 року. Як досягнення та плюси експериментального літака компанія заявляє більш тиху роботу транспорту, а також більшу екологічність за рахунок того, що силова установка буде працювати на електроенергії, на відміну від теперішніх літаків, які використовують пальне.

Повідомлення про работу над цим повітряним транспортом надійшло від NASA ще у 2016 році. А перший політ екологічного літака відкладається неодноразово ще з 2017 року.

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