Аномальна спека: Німеччину та Францію очікують 20 градусів тепла на Новий рік

Аномальна новорічна спека у Європі. Німеччина та Франція зустрінуть Новий рік із температурою 20 градусів вище нуля за вікнами.

Повідомляє “Преса України”.

Метеорологи країн Європи прогнозують, що Німеччина та Франція будуть зустрічати Новий рік та перші його дні із надзвичайно високою для зими температурою.

Північ Франції буде з температурою до 18 градусів вище нуля, південь — до 20, південний захід взагалі буде з температурою до 23 градусів вище нуля.

Метеорологи з Великої Британії прогнозують, минаючий рік стане найтеплішим за 364-річну історію метеорологічних спостережень.

Деякі теоретики виводять теорії щодо аномальних погодних умов цього року. Вони зазначають, що це є наслідком підвищення рівня роботи підприємств, але немає ніякої інформації, яка б підтвердила дану теорію.

Нагадаємо, Європа виділила гарант Укренерго у розмірі 70 мільйонів євро.