Збройним Силам України у нелегкій задачі із контрнаступом на Харківщині допомогла супутникова розвідка Сполучених Штатів Америки. Ігнорування загрози Захода з боку командування Збройних Сил Російської Федерації стало провалом для “воєнкорів”.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм “Военный Осведомитель”.

Супутники Сполучених Штатів Америки пильно слідкують за ядерними об’єктами, портами та авіабазами Російської Федерації, що не залишилось без уваги росіян.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України в інтерв’ю The Washingon Post зазначив, що американська розвідка відіграла дуже важливу роль у бою, бо завдяки їй Збройні Сили України узнали що батальйонів Збройних Сил Російської Федерації в Ізюмі поменшало вдвоє.

Але розвідка США допомогла Україні не тільки перед боєм, але і під час бойових дій, відстежуючи стратегічно важливі цілі, а потім координуючи наступ на них.

Нагадуємо, Фінляндія також на боці України та поставляє військову техніку.