Пашинян привітав Україну із різдвяними святами: “Хай у вас буде вічний мир”

Прем’єр-міністр Вірменії привітав президента України Володимира Зеленського із прийдешніми святами, побажав Україні вічного миру. Також Нікол Пашинян сподівається стати ініціатором нового поштовху у політичних міжнародних відношеннях між Вірменією та Україною.

Повідомляють “Преса України” із посиланням на фейсбук посольства Вірменії в Україні.

Пашинян привітав із різдвяними святами не тільки Володимира Зеленського, але і весь українский народ, який політик назвав дружнім. Прем’єр-міністр Вірменії сподівається, що прийдешній новий рік принесе з собою мир, оснований на солідарності, та на розвиток взаємних стосунків між Україною та Вірменією у спокійній та мирній обстановці.

Нікол Пашинян побажав зокрема українському народу миру, що ніколи не скінчиться та стабільності в їх батьківщині.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський підписав указ про відпустку для військових