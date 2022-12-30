Коли скінчиться війна: військовий США прогнозує кінець російсько-українського конфлікту

Джон Спенсер, майор армії Сполучених Штатів Америки у відставці вважає, що війна між Україною та Російької Федерацією досягне свого кінця до літа 2023 року.

Повідомляє “Преса України”

Колишній військовий відверто проти прогнозів, які кажують, що російсько-українська війна буде затяжною, та буде продовжуватись роками. Аргументує своє ставлення до ситуації у світі він тим, що Україна попвнила свої військові можливості та користується підтримкою Захода.Джон наголосив, що всі плани Володимира Путіна провалюються один за одним. Російська Федерація зазнала невдачі у швидкій окупації Києва, забитті клину між Україною та Західними партнерами, та навіть у масованих атаках інфраструктури країни, націлених на замороження українців вони зазнали поразки. Але колишній військовий також прямо сказав, що очевидно те, що Володимир Путін ні за що не відступить від своїх планів.

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