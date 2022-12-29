Ракети “з конвеєра”: Росія отримує рузультат дефіциту снарядів

29 грудня Збройні Сили Російської Федерації почали використовувати зброю, яку виготовили нещодавно, а саме ракету X-101, дата виготовлення якої — четвертий квартал 2022 року.

Повідомляє “Преса України”

Розвідка Збройних Сил України зазначила, що Російська Федерація використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєру, проте, ракета X-101 це не перша “свіжа” зброя, яку використовують Збройні Сили Російської Федерації.

На даний момент немає ніякої інформації щодо процентного відношення старих боєприпасів до нових, тому невідомо з якою якістю та в яких кількостяї Росія виготовляє нові боєприпаси. Чи встигають вони виготовляти достатньо ракет для атак, працюють “у нуль”, чи взагалі собі у мінус.

Є лише ознаки того, що Російська Федерація починає економити свої боєприпаси, тож навіть якщо вони виготовляють достатньо зброї — швидкість недостатня для підтримки постійного масового вогню по України з боку країни-агресора.

Нагадуємо, у РФ почався дефіцит снарядів