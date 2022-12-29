Мирна угода в Україні: стало відомо яка страна готова стати гарантом

Італія висунула свою кандидатуру на роль гаранта мирної угоди щодо України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на газету fanpage.

Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Італії сказала презденту України Володимиру Зеленському, що Італія готова сприяти процесу мирної угоди та стати її гарантом. Також вона виказала намір відвідати столицю України, Київ, до кінця лютого 2023 року. Мелоні вважає, що символізм 24 лютого може сприяти ініціативам. Тому що це рівно рік після початку збройної агресії з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Однак прим’єр-міністр сказала, що не бачить ознак бажання Російської Федерації миру в Україні, тому активна підтримка України — це те, що тримає баланс сил та створює умови для миру.

Можливо, вона так хоче сказати, що баланс сил між сторонами конфлікту рано чи пізно змусить Збройні Сили Російської Федерації та зокрема Кремль проявити ініціативу щодо припинення збройного конфлікту.

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