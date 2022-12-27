Український журналіст загинув: діти залишились без батька

На фронті загинув режисер журналіст Антон Коломієць.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Херсонський журналіст, який дістав освіти режисера телебачення Антон Коломієць. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну режисер працював на телеканалі “Скіфія”, де глядачам бачили його як ведучого прогнозу погоди. За словами опитаних херсонців, він з’являвся на телеекрані щоранку і дарував гарний настрій.

Після початку війни із Російською Федерацією Антон Коломієць встав на захист батьківщини вступивши у Збройні Сили України. У Антона залишилась родина: кохана жінка та двоє синів.

Збройні Сили України кожного дня втрачають мешканців України, які борються за свободу цивільних українців. ЗСУ закликають не бути байдужими до жертв героїв України. Військові здобувають нове озброєння та заважають Російській Федерації створювати нові терористичні акти, як нещодавно атака на Херсон.

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