Нові атаки по Україні: які області попали під обстріли

Голова обласної військової адміністрації Херсону Ярослав Янушевич повідомив про нові обстріли Херсону, через які місто повністю знеструмили.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Ярослава Янушевича.

Нові атаки військових сил Російської Федерації знеструмили Херсон, однак Янушевич зазначає, що енергетики будуть лагодити ушкодження за першої ж можливості.Удари по критичній інфраструктурі не припиняються. Наразі у Херсоні страждає Корабельний район міста. Часто під удар попадає саме центр міста, 100 метрів від будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Минулої доби через атаки Російської Федерації у Херсоні загинуло 3 цивільних та 13 зазнало поранень від атак окупантів. Взагалом за минулу добу в Україні загинуло 7 цивільних та 19 поранених. Постраждали Донецька де загиноло 2 та 4 поранених, Запорізька 2 загиблих та 1 поранений, Харківська 1 поранений та Херсонська з 3 загиблими та 13 пораненими області.

Читайте також, Херсонська область перейшла у червону зону карантину