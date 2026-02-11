Магнітні бурі — це природні геомагнітні явища, що виникають внаслідок взаємодії сонячної активності з магнітним полем Землі. Вони формуються, коли заряджені частинки сонячного вітру або коронарні викиди мас (CME) досягають магнітосфери нашої планети і спричиняють коливання магнітного поля. Такі явища оцінюють за шкалою K-індексу: значення 5 і більше відповідає помірній або сильній бурі, яка може мати вплив на техніку й самопочуття людей.

За даними прогнозів сонячної активності, період 12–13 лютого 2026 року є потенційним для підвищеної геомагнітної активності, хоча точні моделі оновлюються щодня. Наразі наукові служби оцінюють ймовірність слабких та помірних коливань магнітного поля в ці дні, що може бути пов’язано з нестабільними потоками сонячного вітру та залишковою активністю великих сонячних плям. Про це повідомляє Преса України.

Що таке магнітні бурі і як вони виникають

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом енергії та частинок, які надходять від Сонця. На інтенсивність впливає кількість частинок, швидкість сонячного вітру та структура його магнітного поля. Коли такі частинки взаємодіють із магнітосферою, вони можуть спричиняти зміни в електромагнітній обстановці, призводячи до:

погіршення роботи радіозв’язку і GPS;

коливань у роботі електромереж;

появи яскравих полярних сяйв (аврор).

На даний момент не всі серйозні CME спрямовані прямо на Землю, однак сонячна активність залишається підвищеною після кількох сильних спалахів на початку місяця.

Прогноз магнітних бур на 12-13 лютого

12 лютого 2026

Загальна геомагнітна активність цього дня має бути спокійною або слабкою (K-індекс ~2), що відповідає нормальним умовам без сильних бур.

Години (UTC) Орієнтовний K-індекс Коментар 00:00–03:00 1–2 Стабільно низька активність 03:00–06:00 1–2 Сонячний вітер незначний 06:00–09:00 2–3 Можливі незначні збурення 09:00–12:00 2–3 Помірні коливання 12:00–15:00 2–3 Продовження спокійної фази 15:00–18:00 2–3 Висока ймовірність стабільності 18:00–21:00 2–3 Коливання залишаються низькими 21:00–24:00 1–2 Поступове зниження активності

13 лютого 2026

На 13 лютого деякі джерела прогнозують можливо підвищену активність із піками, що можуть сягати рівня магнітної бурі (Kp ~5) у певні трьохгодинні інтервали, особливо вранці по UTC. Це відповідає помірній геомагнітній бурі за NOAA G-шкалою (G1), яка може бути відчутна для чутливих людей.

Години (UTC) Орієнтовний K-індекс Коментар 00:00–03:00 1–2 Початок періоду може бути спокійним 03:00–06:00 2–3 Зростання активності можливе 06:00–09:00 3–4 Помірні коливання 09:00–12:00 4–5 Пікові моменти активності 12:00–15:00 3–4 Залишається підвищена активність 15:00–18:00 3–4 Тенденція до спадання активності 18:00–21:00 2–3 Поступове згасання коливань 21:00–24:00 1–2 Низька активність вночі

Підсумовуючи, 12 лютого прогнозується спокійна геомагнітна обстановка, а 13 лютого — можливі піки активності, що можуть підвести K-індекс до рівня слабкої магнітної бурі. Офіційні по­годинні значення стане доступно за день–два до подій на ресурсах космічної погоди.

Симптоми впливу магнітних бур на організм

Підвищена геомагнітна активність може проявлятися в організмі людей, особливо тих, хто метеозалежний. Найчастіше фіксують такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

порушення сну;

дратівливість або тривожність;

відчуття втоми без явної причини;

загострення хронічних хвороб (особливо серцево-судинної системи).

Ці ефекти можуть бути незначними у більшості людей, але метеосенситивні особи можуть відчувати їх сильніше, особливо в періоди піків активності.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб мінімізувати дискомфорт під час магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

підтримуйте режим сну — йдіть до сну і прокидайтеся в один і той же час;

уникайте фізичних перевантажень в пікові години активності;

обмежте час перебування перед екранами та в стресових ситуаціях;

пийте достатню кількість води та уникайте кофеїну ввечері;

за наявності серцево-судинних проблем — проконсультуйтеся з лікарем щодо призначених ліків.

Для людей із серйозними захворюваннями важливо слідкувати за своїм станом і — за потреби — звернутися до фахівця.

Актуальні джерела та моніторинг

Прогноз магнітної активності оновлюється регулярно на базі даних SWPC і супутникових систем. Найбільш актуальні дані про космічну погоду та потенційні бурі можна знайти на офіційних ресурсах служб космічної погоди (наприклад, NOAA SWPC або SpaceWeatherLive). Регулярне відстеження цих джерел забезпечить точніший прогноз для конкретних годин вже ближче до дати.

Раніше ми розповідали, як чорна кава впливає на ваше здоров’я.