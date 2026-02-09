День Святого Валентина — це нагода зупинитися, змінити звичний ритм і присвятити час людині, яка поруч. Закохані прагнуть зробити 14 лютого особливим, наповнивши його емоціями, теплими словами, символічними подарунками та спільними враженнями. Саме такі моменти залишаються в пам’яті надовго та формують особисту історію пари. Тернопіль традиційно пропонує чимало варіантів для святкування — від активних подій до затишних вечерь. Тому питання, де провести День Святого Валентина в Тернополі, стає особливо актуальним напередодні свята. Куди піти з коханою людиною 14 лютого, розповідає Преса України.

Благодійний забіг до Дня закоханих у Тернополі

14 лютого в місті відбудеться благодійний забіг «Закохані у біг», який поєднує романтичний настрій із фізичною активністю та корисною справою. Захід створений для тих, хто хоче відсвяткувати День закоханих нестандартно та з користю. До участі запрошують пари, родини, друзів і всіх охочих, незалежно від рівня фізичної підготовки. Подія проходитиме на набережній Тернопільського ставу, зокрема на Острівці Закоханих, що додає символізму святу. Основна мета забігу — збір коштів на FPV-дрони та грілки для українських військових.

Для військовослужбовців, ветеранів і людей з інвалідністю участь є безкоштовною. Інші учасники можуть долучитися, зробивши благодійний внесок на підтримку збору.

Програма заходу:

видачу стартових номерів з 10:00,

старт забігу о 10:30,

нагородження учасників о 12:00.

Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до віку:

для дорослих – 5,62 км (два кола),

для дітей – 2,81 км (одне коло).

Реєстрація за посиланням за посиланням.

Концерти та культурні події до 14 лютого

Окрім активного дозвілля, Тернопіль пропонує насичену культурну програму до Дня закоханих. Театральні вистави та концерти стануть хорошим вибором для пар, які цінують емоції та мистецтво. Вечір у театрі або на концерті дозволяє змінити атмосферу та зробити свято більш вишуканим. Такі події часто обирають для символічного побачення або спільного відпочинку після робочого дня.

Театральна вистава «Моя професія — синьйор з вищого світу»

Дата і час: 14 лютого 2026 року, 18:00

14 лютого 2026 року, 18:00 Місце проведення: Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка Вартість квитків: від 150 до 300 гривень

Концерт Михайла Грицкана

Дата і час: 14 лютого 2026 року, 19:00

14 лютого 2026 року, 19:00 Місце проведення: Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, Тернопіль

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, Тернопіль Вартість квитків: від 450 до 990 гривень

Придбати квитки можна на сайті Karabas.

Ресторани на День Святого Валентина в Тернополі

Романтична вечеря залишається класичним і завжди актуальним варіантом святкування. Вибір ресторану на День Святого Валентина в Тернополі має велике значення, адже саме атмосфера, кухня та сервіс формують загальне враження від вечора. Багато закладів готують спеціальні святкові меню та тематичний декор, щоб підкреслити настрій події. Затишне освітлення, свічки та уважне обслуговування допомагають створити інтимну обстановку. Саме тому бронювання столика заздалегідь стає важливим етапом підготовки.

У Тернополі є заклади, які підходять для різних сценаріїв святкування. Ділимось переліком ресторанів, де романтична вечеря на 14 лютого може пройти особливо атмосферно:

«На Небі» — панорамний вид, вишукана кухня та великий вибір вина.

— панорамний вид, вишукана кухня та великий вибір вина. «Young» — поєднання азійської кухні та різних форматів відпочинку.

— поєднання азійської кухні та різних форматів відпочинку. «Клуб Файного міста» — затишок, класичні страви та спокійна атмосфера.

— затишок, класичні страви та спокійна атмосфера. «Антіка» — італійський настрій, паста власного приготування та авторські рецепти.

Романтичні місця для побачення у Тернополі

Окрім заходів і ресторанів, місто пропонує чимало локацій для прогулянок удвох. Тернопільське озеро залишається одним із найпопулярніших місць, особливо у вечірній час. Атмосферу затишку створюють історичні локації, як-от Тернопільський замок, а також центр міста з його кав’ярнями та площами. Для спокійного відпочинку підійде парк імені Тараса Шевченка, де можна провести час без метушні. Такі прогулянки доповнюють святковий день і дозволяють завершити його в романтичному настрої.

