Close Menu
Актуально
Підписатися
Понеділок, 9 Лютого

Акція «Суперціна» в Аврора з 9 по 15 лютого: що купити зі знижкою до -45% — товари та ціни

У магазинах Аврора з 9 по 15 лютого діє акція «Суперціна». Дізнайтесь, які товари продаються зі знижками, актуальні ціни та умови акції.
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає2 хвилин читання
Акція «Суперціна» в Аврора з 9 по 15 лютого: що купити зі знижкою до -45% — товари та ціни
Акція «Суперціна» в Аврора з 9 по 15 лютого: що купити зі знижкою до -45% — товари та ціни

У мережі магазинів Аврора з 09 по 15 лютого діє щотижнева промо-акція «Суперціна» із знижками до -45 % на широкий асортимент товарів для дому, побуту, краси та дозвілля. Це традиційна тижнева розпродажна пропозиція, яка передбачає суттєве зниження цін на популярні позиції, що робить покупки вигіднішими для кожного покупця, пише Преса України.

Акція охоплює понад 1000 товарів різних категорій, включно з побутовими дрібницями, канцелярією, товарами для дітей, косметикою та господарськими товарами. Перелік акційних товарів постійно доповнюється, а асортимент оновлюється відповідно до наявності в магазинах і на сайті. 

Що входить до акції «Суперціна» у період з 09.02 по 15.02

У рамках акції «Суперціна» в Аврорі представлені вигідні пропозиції товарів побутового, дитячого та господарського призначення. Нижче наведено приклади актуальних акційних товарів із приблизними цінами у гривнях на момент складання матеріалу (сума може змінюватися залежно від наявності та регіону): 

Приклади акційних товарів і ціни

КатегоріяТоварАкційна ціна (грн)
Побутові дрібниціАкумулятори та батарейкивід ~5 грн
КанцеляріяБлокноти, скетчбукивід ~15 грн
Предмети інтер’єруВази, кашпо, господарські декоративні вироби~49–99 грн
ІграшкиІграшки для дітей (фігурки, набори)~49–199 грн
Догляд за тіломБальзами та кондиціонери для волосся~79–129 грн
Напої та побутові товариВода, соки, засоби для побутувід ~19 грн
Домашній текстильКошики та органайзери~109–249 грн
Інструменти для домуВикрутки, гачки, вішалкивід ~29 грн

Ціни є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від регіону, наявності та конкретного магазину мережі. Щоб уточнити точну вартість і наявність конкретного товару, радять перевіряти прямо на сайті або безпосередньо у вибраному магазині Аврори. 

Переваги акції «Суперціна»

Акція «Суперціна» від Аврори створена для того, щоб покупці могли робити вигідні покупки без переплат. Серед основних переваг цієї пропозиції: 

  • широке охоплення товарних категорій: від побутових дрібниць до товарів для дітей; 
  • доступні ціни на базові речі для дому та повсякденного використання; 
  • регулярні оновлення асортименту – акційні позиції змінюються щотижня; 
  • можливість купувати як онлайн, так і безпосередньо у фізичних магазинах мережі; 
  • знижки до 45 % і більше на окремі групи товарів. 

Як знайти акційні товари

Щоб переглянути повний перелік товарів з акції «Суперціна» на сайті Аврора, перейдіть у розділ акційних пропозицій і відфільтруйте товари за ціною або категорією. Це дозволяє швидко знайти потрібні позиції із суттєвою знижкою перед оформленням покупки. 

Важливо: під час планування покупок враховуйте, що деякі акційні товари можуть бути в обмеженій кількості, а ціна може відрізнятися залежно від конкретного магазину мережі Аврора. Уточнюйте інформацію про акційні пропозиції безпосередньо в обраному магазині або на офіційному сайті мережі.

Раніше ми розповідали, що до Дня закоханих monoмаркет запустив оплату від 12 платежів частинами на весь асортимент.

Post Views: 1
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.