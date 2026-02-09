У мережі магазинів Аврора з 09 по 15 лютого діє щотижнева промо-акція «Суперціна» із знижками до -45 % на широкий асортимент товарів для дому, побуту, краси та дозвілля. Це традиційна тижнева розпродажна пропозиція, яка передбачає суттєве зниження цін на популярні позиції, що робить покупки вигіднішими для кожного покупця, пише Преса України.

Акція охоплює понад 1000 товарів різних категорій, включно з побутовими дрібницями, канцелярією, товарами для дітей, косметикою та господарськими товарами. Перелік акційних товарів постійно доповнюється, а асортимент оновлюється відповідно до наявності в магазинах і на сайті.

Що входить до акції «Суперціна» у період з 09.02 по 15.02

У рамках акції «Суперціна» в Аврорі представлені вигідні пропозиції товарів побутового, дитячого та господарського призначення. Нижче наведено приклади актуальних акційних товарів із приблизними цінами у гривнях на момент складання матеріалу (сума може змінюватися залежно від наявності та регіону):

Приклади акційних товарів і ціни

Категорія Товар Акційна ціна (грн) Побутові дрібниці Акумулятори та батарейки від ~5 грн Канцелярія Блокноти, скетчбуки від ~15 грн Предмети інтер’єру Вази, кашпо, господарські декоративні вироби ~49–99 грн Іграшки Іграшки для дітей (фігурки, набори) ~49–199 грн Догляд за тілом Бальзами та кондиціонери для волосся ~79–129 грн Напої та побутові товари Вода, соки, засоби для побуту від ~19 грн Домашній текстиль Кошики та органайзери ~109–249 грн Інструменти для дому Викрутки, гачки, вішалки від ~29 грн

Ціни є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від регіону, наявності та конкретного магазину мережі. Щоб уточнити точну вартість і наявність конкретного товару, радять перевіряти прямо на сайті або безпосередньо у вибраному магазині Аврори.

Переваги акції «Суперціна»

Акція «Суперціна» від Аврори створена для того, щоб покупці могли робити вигідні покупки без переплат. Серед основних переваг цієї пропозиції:

широке охоплення товарних категорій: від побутових дрібниць до товарів для дітей;

доступні ціни на базові речі для дому та повсякденного використання;

регулярні оновлення асортименту – акційні позиції змінюються щотижня;

можливість купувати як онлайн, так і безпосередньо у фізичних магазинах мережі;

знижки до 45 % і більше на окремі групи товарів.

Як знайти акційні товари

Щоб переглянути повний перелік товарів з акції «Суперціна» на сайті Аврора, перейдіть у розділ акційних пропозицій і відфільтруйте товари за ціною або категорією. Це дозволяє швидко знайти потрібні позиції із суттєвою знижкою перед оформленням покупки.

Важливо: під час планування покупок враховуйте, що деякі акційні товари можуть бути в обмеженій кількості, а ціна може відрізнятися залежно від конкретного магазину мережі Аврора. Уточнюйте інформацію про акційні пропозиції безпосередньо в обраному магазині або на офіційному сайті мережі.

