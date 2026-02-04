В Україні знову обговорюють можливі зміни до сімейного законодавства. Проєкт нового Цивільного кодексу передбачає перегляд мінімального шлюбного віку, що вже викликало широкий резонанс у суспільстві.

Документ наразі не ухвалений, однак окремі його положення активно аналізують юристи та правозахисники. Зокрема, йдеться про можливість дозволу шлюбу для осіб молодшого віку за певних обставин. Преса України розповідає про ключові норми, які пропонуються в проєкті.

Шлюб з 14 років у виняткових випадках

Проєкт нового Цивільного кодексу передбачає можливість укладення шлюбу з 14 років для дівчат, які завагітніли або вже народили дитину. Автори документа пояснюють таку норму необхідністю врахування реальних життєвих ситуацій, з якими стикаються неповнолітні. У таких випадках шлюб розглядається як спосіб правового захисту матері та дитини.

Водночас наголошується, що йдеться не про загальне зниження шлюбного віку, а саме про виняткові обставини. Остаточні умови та механізми реалізації цієї норми ще мають бути детально прописані.

Можливість шлюбу з 16 років за рішенням суду

Окремою нормою проєкту є дозвіл на укладення шлюбу з 16 років за рішенням суду. Такий підхід частково відповідає чинній практиці, однак у новому кодексі пропонується більш чітко врегулювати підстави для надання дозволу. Суд, за задумом авторів, має оцінювати не лише формальні обставини, а й інтереси неповнолітньої особи.

Також планується враховувати рівень психологічної зрілості та соціальні умови життя. Це, на думку розробників, дозволить уникнути формального підходу до подібних справ.

Як це співвідноситься з чинним законодавством

Наразі в Україні загальний шлюбний вік становить 18 років для чоловіків і жінок. Зниження цього віку можливе лише у виняткових випадках і виключно за рішенням суду. Запропоновані зміни можуть стати суттєвим оновленням сімейного права, адже вперше на законодавчому рівні обговорюється окрема норма щодо шлюбу з 14 років. Це означає перехід від поодиноких судових рішень до більш системного підходу. Водночас сам проєкт ще не має юридичної сили.

Реакція експертів і суспільства

Ініціатива вже спричинила активні дискусії серед юристів, правозахисників і громадських організацій. Частина експертів застерігає від ризиків зростання кількості ранніх і примусових шлюбів. Інші наголошують, що чітке законодавче регулювання може, навпаки, посилити захист прав неповнолітніх.

Також підкреслюється важливість соціального супроводу та контролю з боку держави. Остаточну позицію законодавців стане зрозуміло після завершення громадського обговорення та проходження всіх етапів розгляду проєкту.

