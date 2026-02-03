У 2026 році Національний банк України планує поповнити нумізматичну лінійку пам’ятною монетою номіналом 100 гривень, присвяченою 35-річчю Незалежності. Ця тема традиційно викликає інтерес і в колекціонерів, і в людей, які шукають знакові сувеніри з чіткою історичною прив’язкою.

Важливо розуміти, що йдеться саме про пам’ятний випуск, а не про масову заміну обігових грошей. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт НБУ.

Що відомо про випуск і статус монети

Офіційно НБУ включив монету «До 35-річчя Незалежності України» до плану випуску на 2026 рік у серії «Українська держава». У плані окремими позиціями зазначені також споріднені випуски до тієї ж дати в інших номіналах, але саме «сотка» вирізняється металом і дуже малим тиражем.

Це означає, що монета, найімовірніше, буде нумізматичним продуктом для продажу через канали НБУ та банків-дистриб’юторів. На практиці подібні випуски вводять в обіг рішеннями Правління НБУ, після чого запускається реалізація через офіційні канали. Тобто ключові новини про старт продажів зазвичай з’являються ближче до дати введення в обіг, коли НБУ публікує відповідні витяги з рішень.

Технічні характеристики 100-гривневої монети

Найбільш конкретна інформація зараз — це технічні параметри, які НБУ вже зафіксував у плані випуску. Вони важливі не лише для колекціонерів, а й для розуміння майбутньої ціни, адже дорогоцінний метал і якість карбування суттєво впливають на вартість.

Окремо варто звернути увагу на тираж, бо він визначає потенційну рідкісність монети на ринку. У цьому випуску заявлено саме «пруф», що зазвичай означає підвищені вимоги до дзеркального поля та деталізації рельєфу. Нижче — параметри, які підтверджені планом НБУ.

Номінал: 100 грн

100 грн Назва: «До 35-річчя Незалежності України»

«До 35-річчя Незалежності України» Метал: Au 900 (золото 900 проби)

Au 900 (золото 900 проби) Маса дорогоцінного металу в чистоті: 31,1 г

31,1 г Діаметр: 32,0 мм

32,0 мм Якість карбування: «Пруф»

«Пруф» Тираж: 1 000 шт.

1 000 шт. Плановий строк введення в обіг: серпень 2026 року

серпень 2026 року Серія: «Українська держава»

Як виглядатиме дизайн: що підтверджено офіційно

Станом на публікацію плану випуску НБУ не розкриває у цьому документі ані ескізів, ані опису аверсу та реверсу для цієї конкретної монети. Тобто будь-які «картинки монети» у соцмережах або на сторонніх сайтах варто сприймати лише як припущення, доки НБУ не опублікує офіційні зображення.

Практика НБУ така, що фінальний дизайн зазвичай з’являється ближче до введення в обіг — у повідомленнях про введення та на сторінках нумізматичної продукції після ухвалення рішення. Тому коректна відповідь на питання «як виглядатиме» зараз така: підтверджені лише тема, серія та технічні характеристики, а візуальні деталі ще мають бути офіційно представлені.

Коли монета з’явиться в обігу і де шукати старт продажів

У плані НБУ зазначено, що введення в обіг монети 100 грн «До 35-річчя Незалежності України» заплановане на серпень 2026 року. Це логічно прив’язано до календаря, адже День Незалежності відзначають наприкінці серпня, і НБУ часто синхронізує пам’ятні випуски з такими датами.

Водночас план — це попередній графік, і фактичний день старту може уточнюватися окремим рішенням Правління. Саме у розділі НБУ про введення в обіг та реалізацію зазвичай публікують дати, з яких починається реалізація монет для банків і для покупців. Якщо ви відстежуєте тему як покупець, найпрактичніше орієнтуватися не на перекази, а на дату в рішенні та на офіційний опис монети після презентації.

Раніше ми розповідали, коли Україна зможе перейти на євро.