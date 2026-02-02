2 лютого мережа магазинів EVA пропонує покупцям вигідні знижки на популярні товари з різних категорій — від парфумерії до догляду за шкірою та вітамінно-мінеральних комплексів.

Як повідомляє Преса України, акційні пропозиції діють обмежений час і доступні як в офлайн-магазинах, так і в онлайн-магазині EVA. Саме тому покупцям радять звертати увагу на позначку «товар дня», адже знижки на такі позиції можуть сягати понад 70 відсотків.

Окрім ціни, споживачі також орієнтуються на рейтинги та відгуки, які формуються на основі реального досвіду покупців. У цей день у фокусі — три популярні продукти, які вже отримали позитивні оцінки клієнтів.

Товари дня в EVA 2 лютого: ціни та знижки

Перед тим як перейти до списку, варто зазначити, що всі ціни актуальні на 2 лютого та можуть змінюватися залежно від наявності товару та регіону. Саме тому покупцям радять перевіряти деталі безпосередньо в магазині або на сайті EVA.

Trussardi My Land, чоловіча туалетна вода — 759 грн, знижка -76% (попередня ціна 3180 грн)

— 759 грн, знижка (попередня ціна 3180 грн) Skin1004 Madagascar Centella Poremizing, маска-стік для обличчя — 529 грн, знижка -48% (попередня ціна 1010 грн)

— 529 грн, знижка (попередня ціна 1010 грн) NaturesPlus Hema-Plex Iron, комплекс з залізом, 60 капсул — 469 грн, знижка -30% (попередня ціна 671 грн)

Як скористатися акцією в магазинах EVA

Акція «товар дня» в EVA діє протягом обмеженого часу, зазвичай лише один день. Щоб скористатися знижкою, достатньо додати обраний товар до кошика в онлайн-магазині або придбати його безпосередньо в офлайн-точці продажу.

Важливо звертати увагу на наявність товару, адже кількість акційних позицій може бути обмеженою. У деяких випадках додаткові переваги отримують власники картки лояльності EVA, що дозволяє зробити покупку ще вигіднішою.

