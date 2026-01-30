14 лютого 2026 року в Києві відбудеться великий сольний концерт ШУГАР, який пройде на сцені столичного клубу Stereo Plaza. Початок виступу запланований на 19:00, і подія обіцяє стати однією з найяскравіших музичних подій Дня закоханих у столиці, повідомляє Преса України.

Артист готує повноформатне клубне шоу з живим звуком, танцювальною атмосферою та активною взаємодією з публікою. Концерт орієнтований на шанувальників сучасної української поп-музики, а також на тих, хто цінує енергійні виступи та харизматичних виконавців.

«Приготуйтеся запалювати на День закоханих під треки, які вже підкорили всі чарти та соцмережі».

Хто такий ШУГАР

За сценічним псевдонімом ШУГАР ховається музикант, артист і блогер Олег Шкарпета, який пройшов довгий шлях до великої сцени. Свою кар’єру він починав як вуличний музикант, виконуючи кавери та експериментуючи з різними стилями. Завдяки наполегливій роботі та постійному творчому пошуку артист зумів сформувати впізнаваний стиль, який швидко знайшов відгук у молодої аудиторії.

Проривом став 2019 рік, коли трек «Ратата» потрапив у чарти та приніс ШУГАРу широку популярність. З того часу його композиції регулярно стають вірусними в соцмережах і активно цитуються слухачами.

У репертуарі виконавця є низка пісень, які вже називають саундтреками молодого покоління. Серед найвідоміших робіт — «Олєг», «Тьотя», «Ягода», «Токсік», «Відбита» та «Діва».

У своїх текстах ШУГАР не уникає складних і часом провокативних тем, зокрема аб’юзивних стосунків, справжнього кохання, пошуку себе та внутрішньої свободи. При цьому серйозні сенси поєднуються з гумором, іронією та легкою подачею. Усе це звучить під динамічні біти, які створюють атмосферу безперервного руху й не дають слухачам залишатися осторонь танцполу.

Програма концерту

Великий сольний концерт у Stereo Plaza артист планує зробити особливим саме через дату проведення. До Дня закоханих підготовлено окрему музичну програму, яка включатиме як уже добре знайомі хіти, так і кілька нових композицій. Крім того, глядачів очікують музичні сюрпризи та спеціальні гості, імена яких організатори обіцяють оголосити ближче до події. Сам ШУГАР неодноразово наголошував, що його київські виступи мають особливу атмосферу завдяки активній та емоційній публіці.

«Заряджайтеся шаленою енергетикою, танцюйте до болю в ногах і співайте улюблені рядки разом», — йдеться в описі концерту.

Квитки: ціни та де купити

Квитки на концерт уже надійшли у продаж і доступні на кількох офіційних квиткових платформах. Найпопулярніші сервіси для купівлі — Karabas, Kasa.com.ua та Ticket.kiev.ua, де можна обрати потрібну категорію та одразу отримати електронний квиток після оплати.

Вартість квитків наразі становить від 990 до 1590 гривень залежно від зони в клубі. Організатори радять не відкладати покупку, адже сольні концерти ШУГАР у Києві традиційно збирають повні зали, особливо коли мова йде про виступ у святковий вечір 14 лютого.

