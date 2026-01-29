Мережа супермаркетів «Сільпо» оголосила про старт чергової акційної пропозиції під назвою «Цінотижики», яка діятиме з 29 січня по 4 лютого включно. Акція традиційно охоплює широкий асортимент товарів повсякденного попиту та передбачає суттєві знижки для покупців у магазинах мережі по всій Україні. Про це повідомляє Преса України.

«Цінотижики» — це регулярна промоакція «Сільпо», яка оновлюється щотижня і має на меті зробити базові покупки доступнішими для споживачів. У межах акції супермаркет знижує ціни на окремі категорії продуктів харчування, товарів для дому, побутової хімії, а також на окремі позиції власних торгових марок. Акційні пропозиції позначаються спеціальними цінниками безпосередньо в торговельних залах.

Що купити у акції

У «Сільпо» зазначають, що формат «Цінотижиків» дозволяє покупцям планувати закупи заздалегідь і заощаджувати сімейний бюджет без втрати якості. Акція розрахована як на щоденні покупки, так і на великі закупи, що особливо актуально в умовах зростання споживчих цін. При цьому асортимент знижок може змінюватися залежно від регіону та конкретного магазину.

Варто звернути увагу, що акційні пропозиції діють лише в межах зазначеного періоду — з 29 січня по 4 лютого, або до закінчення товарних запасів. Представники мережі також наголошують, що ціни та наявність окремих позицій можуть відрізнятися залежно від локації, а також формату магазину. Найточнішу інформацію покупцям радять перевіряти безпосередньо у торговельних залах або в офіційному мобільному застосунку.

Окрім офлайн-магазинів, умови акції поширюються й на онлайн-покупки через сервіси доставки, якщо конкретний товар бере участь у «Цінотижиках». Це дає можливість скористатися знижками навіть без відвідування супермаркету. Водночас правила застосування знижок у доставці можуть мати свої особливості, залежно від обраного сервісу.

У «Сільпо» підкреслюють, що акція «Цінотижики» є частиною довгострокової стратегії підтримки клієнтів та адаптації до економічних викликів. Компанія регулярно оновлює формат знижок і намагається охоплювати якнайбільше популярних категорій товарів. Наступне оновлення акційних пропозицій очікується вже після завершення поточного періоду дії «Цінотижиків».

Варто нагадати, що в Копійочка триває акція «ІМБА ціна» з 26 січня по 1 лютого.