Стрілки Годинника Судного дня знову зрушили у бік опівночі, що символізує глобальну катастрофу для людства. Цього разу науковці-ядерники пересунули показник одразу на чотири секунди вперед, зафіксувавши найнебезпечніший рівень за всю історію спостережень. Про це повідомляє Бюлетень вчених-атомників, який щороку оцінює глобальні ризики для цивілізації, передає Преса України.

Нинішнє рішення стало продовженням негативної динаміки, яка посилюється вже кілька років поспіль. Фахівці наголошують, що ситуація у світі залишається вкрай нестабільною.

Станом на тепер Годинник Судного дня показує 23:58:45, тобто до символічної «півночі» залишилося лише 85 секунд. Для порівняння, минулого року людство перебувало за 89 секунд від умовного кінця світу. Такий показник є рекордно небезпечним із моменту запуску проєкту у 1947 році. Щорічна зміна часу має на меті не прогнозування подій, а радше попередження суспільства про масштаби загроз. Науковці нагадують, що людство саме створює умови для власного знищення.

Проєкт Годинника Судного дня був започаткований американською науковою спільнотою, до якої входили Альберт Ейнштейн і Роберт Оппенгеймер. Сьогодні рішення щодо переведення стрілок ухвалює рада директорів журналу разом з експертами з питань безпеки та науки. До консультацій залучені також 18 лауреатів Нобелівської премії. Вони аналізують військові, політичні, технологічні та екологічні фактори, які впливають на глобальну стабільність. Саме сукупність цих чинників визначає фінальне рішення.

Цьогоріч на зміну часу вплинула одразу низка серйозних причин. Серед них — політика керівництва Росії, Китаю та США, затяжна війна в Україні, ескалація конфлікту на Близькому Сході та зростаючі побоювання щодо можливого застосування ядерної зброї. Окрему увагу експерти приділили стрімкому розвитку штучного інтелекту та ризикам його використання у військовій і біологічній сферах. На думку науковців, технологічний прогрес випереджає механізми міжнародного контролю. Це створює додаткові загрози для безпеки людства.

«Протягом 2025 року негативні тенденції — як старі, так і нові — посилилися, і три регіональні конфлікти за участю ядерних держав загрожували подальшою ескалацією», — пояснили представники наукової ради.

Попри тривожні сигнали, вчені підкреслюють, що шанс уникнути катастрофічного сценарію все ще існує. Вони закликають світових лідерів відновити діалог щодо контролю та скорочення ядерних арсеналів. Також наголошується на необхідності обмежити використання штучного інтелекту для створення біологічних загроз і активніше зменшувати залежність від викопного палива. За словами експертів, лише комплексні та скоординовані дії можуть змінити небезпечний курс.

За десятиліття існування Годинника Судного дня його стрілки неодноразово переводили у відповідь на глобальні потрясіння. Серед них — випробування ядерної бомби в СРСР, теракти у США, початок повномасштабної війни Росії проти України та інші міжнародні кризи. Кожне таке рішення відображало рівень загрози для всієї планети. Сучасне положення стрілок свідчить про те, що світ перебуває у надзвичайно небезпечній точці своєї історії.

Раніше ми розповідали, що Іран відновлює ядерний об’єкт після ударів США та Ізраїлю.