У Черкасах і населених пунктах області протягом 12 січня протягом доби запровадять погодинні відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх споживачів, які підпадають під дію відповідних черг, і відбуватимуться згідно з затвердженим графіком.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго. Там зазначили, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми. Жителів регіону закликають заздалегідь планувати свій день з урахуванням можливих перерв у електропостачанні.

Застосування графіків пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України, яка виникла через регулярні обстріли з боку РФ об’єктів критичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень виникає дефіцит електроенергії, який доводиться компенсувати обмеженнями для споживачів. У компанії пояснили, що погодинні відключення дають змогу уникнути аварійних ситуацій і зберегти стабільність мережі. Такі заходи застосовуються тимчасово та можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. Інформація щодо змін у графіках оперативно оновлюється.

Графік відключень світла на Черкащині на 12 січня

1.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;

1.2 08:00 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;

2.1 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;

2.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;

3.1 04:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

3.2 04:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

4.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;

4.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

5.1 02:00 – 04:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;

5.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 19:00 – 22:00;

6.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00;

6.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 20:00, 23:00 – 24:00.

У компанії нагадали, що всі графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті. Вони поділені на шість черг, і кожен споживач може перевірити, до якої саме черги належить його адреса. Для цього необхідно скористатися розділом «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень». Там також публікується актуальна інформація у разі змін або скасування обмежень.

