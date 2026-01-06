Close Menu
Актуально
Вівторок, 6 Січня

Олександр Пономарьов та Михайло Хома у Житомирі 25 січня: чому варто відвідати концерт «Україна переможе» та де придбати квитки

Олександр Пономарьов та Михайло Хома продовжують свій концертний тур під назвою «Україна переможе», даруючи шанувальникам нові емоції та незабутні враження. 25 січня 2026 року ці талановиті українські артисти виступлять у Житомирі, на сцені Драматичного театру ім. І. Кочерги. Це буде захоплюючий вечір з ексклюзивною програмою, що об’єднає унікальні дуети, популярні хіти та нові пісні, які заряджають оптимізмом і дарують позитив, пише Преса України.

Коли і де

Дата та час: 25 січня 2026 року, о 18:00
Місце проведення: Драматичний театр ім. І. Кочерги, Житомир

Чому варто відвідати концерт

  • Неперевершений тандем українських музичних зірок.
  • Ексклюзивна програма з найкращими дуетами та новими піснями.
  • Незабутній музичний вечір у чудовій атмосфері.

Про концерт

Імена Олександра Пономарьова та Михайла Хоми вже давно стали символами української естради. Відомі та харизматичні, ці артисти підкорили серця тисяч шанувальників своїм сильним вокалом і багатим репертуаром. Їхній дует дарує особливу енергетику, яка дозволяє кожному концерту стати справжнім святом для слухачів. Зустріч з ними на одній сцені — це гарантовані яскраві емоції та незабутні враження.

Музика, що надихає та дарує оптимізм

Програма «Україна переможе» поєднує в собі неперевершені дуети, популярні хіти та нові композиції артистів. Від чуттєвих та легких пісень до глибоких і мрійливих мелодій — кожна композиція, виконана у супроводі бенду, створює унікальну атмосферу. Знайомі мелодії, які ви так любите, звучатимуть по-новому завдяки майстерному виконанню артистів. Професійне звукове та світлове оформлення, а також приємні сюрпризи зроблять вечір незабутнім.

Квитки: ціни та де купити

Ціни квитків стартують від 490 грн в залежності від обраного місця в залі. Їх можна придбати онлайн на офіційних платформах для продажу квитків:

Не втрачайте можливості стати частиною цієї музичної події та насолодитися виступом двох легендарних українських артистів!

Варто нагадати, що у Житомирі знесли легендарну фабрику шкарпеток.

