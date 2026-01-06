Олександр Пономарьов та Михайло Хома продовжують свій концертний тур під назвою «Україна переможе», даруючи шанувальникам нові емоції та незабутні враження. 25 січня 2026 року ці талановиті українські артисти виступлять у Житомирі, на сцені Драматичного театру ім. І. Кочерги. Це буде захоплюючий вечір з ексклюзивною програмою, що об’єднає унікальні дуети, популярні хіти та нові пісні, які заряджають оптимізмом і дарують позитив, пише Преса України.

Коли і де

Дата та час: 25 січня 2026 року, о 18:00

Місце проведення: Драматичний театр ім. І. Кочерги, Житомир

Чому варто відвідати концерт

Неперевершений тандем українських музичних зірок.

Ексклюзивна програма з найкращими дуетами та новими піснями.

Незабутній музичний вечір у чудовій атмосфері.

Про концерт

Імена Олександра Пономарьова та Михайла Хоми вже давно стали символами української естради. Відомі та харизматичні, ці артисти підкорили серця тисяч шанувальників своїм сильним вокалом і багатим репертуаром. Їхній дует дарує особливу енергетику, яка дозволяє кожному концерту стати справжнім святом для слухачів. Зустріч з ними на одній сцені — це гарантовані яскраві емоції та незабутні враження.

Музика, що надихає та дарує оптимізм

Програма «Україна переможе» поєднує в собі неперевершені дуети, популярні хіти та нові композиції артистів. Від чуттєвих та легких пісень до глибоких і мрійливих мелодій — кожна композиція, виконана у супроводі бенду, створює унікальну атмосферу. Знайомі мелодії, які ви так любите, звучатимуть по-новому завдяки майстерному виконанню артистів. Професійне звукове та світлове оформлення, а також приємні сюрпризи зроблять вечір незабутнім.

Квитки: ціни та де купити

Ціни квитків стартують від 490 грн в залежності від обраного місця в залі. Їх можна придбати онлайн на офіційних платформах для продажу квитків:

Не втрачайте можливості стати частиною цієї музичної події та насолодитися виступом двох легендарних українських артистів!

