Кондитер Євген Полівода, зірка серіалу “Київ 24/7” на Новому каналі, поділився рецептом смачного торта “Наполеон”, який не потребує випічки. Цей десерт готується всього за кілька хвилин, але зберігає неперевершений смак, що нагадує дитинство.

Як приготувати цей смачний десерт без зайвих зусиль — читайте в матеріалі Преса України.

Що потрібно для “Наполеона” без випічки

Головна особливість цього рецепту — використання готового листкового печива “Вушка”. Воно ідеально поєднується з кремом і дозволяє створити багатошарову структуру, як у класичному “Наполеоні”.

Інгредієнти для заварного крему:

Молоко — 500 мл

Цукор — 130 г

Крохмаль — 35 г

Ванільний цукор — 1 пакетик (10 г)

Вершкове масло — 100 г

Додатково:

Вершки (33% жирності) — 150 г

Печиво “Вушка” — 300-400 г

Покрокове приготування лінивого “Наполеона”

Крок 1. Готуємо заварний крем

Полівода радить приготувати заварний крем заздалегідь. У сотейнику змішайте молоко, цукор, крохмаль і ванільний цукор. Поставте суміш на середній вогонь і постійно помішуйте вінчиком, поки крем не загусне.

Крок 2. Додаємо вершкове масло

Як тільки крем загусне, зніміть його з вогню. Додайте вершкове масло і ретельно перемішайте до однорідної маси. Накрийте плівкою “в контакт” і залиште остигати до кімнатної температури.

Крок 3. Секрет легкості крему

Окремо збийте холодні вершки до стійких піків. Потім обережно введіть їх в охолоджений заварний крем за допомогою лопатки. Це надасть вашому “Наполеону” неймовірно легку текстуру.

Крок 4. Формуємо торт

Візьміть форму або плоску тарілку і викладайте печиво “Вушка” шарами, кожен з яких щедро змащуйте кремом. Для декору зверху розкриште кілька печив.

Крок 5. Охолоджуємо торт

Поставте готовий торт в холодильник на ніч, щоб печиво добре просочилось кремом. Так ви отримаєте справжню ніжну текстуру, а смак буде неперевершений.

З таким простим рецептом ви зможете приготувати смачний десерт за лічені хвилини, не витрачаючи часу на випічку. Насолоджуйтесь смачним “Наполеоном” без зайвих зусиль!

