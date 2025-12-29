28 грудня 2025 року у 91-річному віці померла французька акторка, модель, співачка та активістка Бріджит Бардо. Офіційна причина її смерті не була оголошена, але новина була підтверджена через її благодійну організацію Fondation Brigitte Bardot. Бріджит Бардо залишила великий слід в історії кінематографа та культури, ставши символом французької елегантності та свободи. Про це розповідає Преса України з посиланням на ТСН.

Біографія Бріджит Бардо

Бріджит Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. Спочатку вона прагнула стати балериною, але згодом зробила кар’єру як модель, а з часом і як акторка. У 1950-х роках вона швидко здобула популярність завдяки своїй природній красі та харизмі. Її ім’я стало синонімом сексуальної свободи, а сама Бардо — символом емансипації та нової ролі жінки у суспільстві.

У 1956 році після виходу фільму «І Бог створив жінку» вона отримала міжнародну популярність, і саме цей фільм відкрив їй двері до великого кінематографа.

Найвизначніші фільми з її участю

За свою кар’єру Бріджит Бардо знялася у понад 47 фільмах, що визначили обличчя французького і світового кіно середини XX століття. Ось деякі з найвідоміших робіт акторки:

«І Бог створив жінку» (1956) — фільм, що приніс їй міжнародну славу і закріпив за нею статус сексуального символу.

— фільм, що приніс їй міжнародну славу і закріпив за нею статус сексуального символу. «Істина» (1960) — драматична роль, яка принесла їй визнання у світі кіно.

— драматична роль, яка принесла їй визнання у світі кіно. «Любов на подушці» (1962) — романтична драма, де Бардо продемонструвала великий акторський потенціал.

— романтична драма, де Бардо продемонструвала великий акторський потенціал. «Грай зі мною» (1959) — французька драма, де вона зіграла одну з головних ролей.

— французька драма, де вона зіграла одну з головних ролей. «Ведмідь і лялька» (1970) — одна з пізніших робіт акторки в жанрі романтичної комедії.

Ці фільми не тільки відображали епоху, але й закріпили Бріджит Бардо як одну з найбільших зірок світового кінематографа.

Спадок і вплив

Бріджит Бардо не тільки була акторкою, але й стала значною публічною постаттю в захисті прав тварин. Вона активно виступала за права тварин і заснувала Фонд Бріджит Бардо, який продовжує працювати до сьогодні. Вона була також відома своїми спірними поглядами, часто викликаючи суперечки через свої політичні заяви.

Після завершення кар’єри в кіно в 1973 році, Бріджит Бардо присвятила своє життя благодійній діяльності, зокрема боротьбі з жорстоким поводженням з тваринами. Вона стала однією з перших, хто підняв питання прав тварин на міжнародному рівні.

Пам’ять про Бріджит Бардо

Бріджит Бардо залишиться в історії як одна з найвідоміших і найвпливовіших акторок XX століття. Її образ, стиль і роботи в кіно продовжують надихати нові покоління шанувальників. Бріджит Бардо була не лише іконою кінематографа, але й символом свободи та змін у соціальних поглядах на жінок та їхню роль у суспільстві.

