Святкові застілля часто супроводжуються великою кількістю жирних і солодких страв, а також мінімумом фізичної активності. Це призводить до неприємних відчуттів, таких як важкість у шлунку, здуття та печія. Організму потрібно більше часу, щоб впоратися з надлишком їжі, і дискомфорт може тривати кілька годин.

Але є прості способи, які допоможуть швидко полегшити стан.

Вода з імбиром — природна допомога для травлення

Одним із найбільш ефективних способів допомогти організму після ситної трапези є вода з імбиром. Імбир стимулює вироблення шлункового соку, допомагає зменшити здуття і полегшує важкість у шлунку.

Для приготування напою достатньо залити кілька скибок свіжого імбиру теплою водою (не окропом) і дати настоятися кілька хвилин. Важливо пити цей напій повільно, маленькими ковтками. Полегшення можна відчути вже через 10-15 хвилин.

Трав’яні чаї — підтримка для травлення

Трав’яні чаї, такі як м’ятний, ромашковий або з фенхелю, також допоможуть зберегти нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту. Вони мають спазмолітичну дію та заспокоюють перевантажений шлунок, що є особливо корисним після важкої їжі.

Не забувайте про рух

Після ситної вечері важливо не забувати про фізичну активність. Спокійна прогулянка допомагає активізувати роботу кишечника, покращує кровообіг і дозволяє організму швидше відновитися після довгого сидіння за столом.

Дієтологи наголошують, що навіть 10-15 хвилин ходьби значно корисніші, ніж відпочинок на дивані.

Поєднання правильних напоїв та помірної фізичної активності дозволяє насолоджуватися святами без неприємних наслідків для здоров’я.

