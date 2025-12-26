Останніми днями з’явилися нові відомості щодо майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президента США Дональда Трампа. За даними журналістів провідних міжнародних видань та українських ЗМІ, переговори відбудуться найближчим часом — до кінця грудня 2025 року в резиденції Трампа «Мар‑а‑Лаго» у Флориді (США). Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Український лідер підтвердив, що зустріч із Трампом запланована на найвищому рівні, хоча точні дата і місце офіційно ще не були оголошені президентською адміністрацією. За інформацією, озвученою у зверненні Зеленського 25 грудня, переговори мають відбутися до Нового року і можуть відіграти важливу роль у пошуку шляхів до припинення конфлікту з Росією.

ЗМІ з посиланням на американські джерела, зокрема Axios, також повідомили, що найбільш імовірна дата зустрічі — 28 грудня 2025 року саме у приватній резиденції Дональда Трампа «Мар‑а‑Лаго» у штаті Флорида. Це буде окрема двостороння зустріч президентів без широкої участі інших лідерів, яка має присвятити значну увагу саме українсько‑американським переговорам.

Раніше у 2025 році Володимир Зеленський уже мав кілька важливих двосторонніх та багатосторонніх зустрічей із Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Білому домі у Вашингтоні, зокрема 18 серпня 2025 року, де обговорювали питання безпеки та гарантій для України.

Підготовка до майбутніх переговорів триває, і в рамках дипломатичних зусиль українська сторона також провела ряд консультацій із представниками американського уряду, зокрема зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорювалися ключові елементи мирного процесу, нові формати переговорів та можливі часові рамки подальших кроків.

Ця зустріч розглядається як важлива частина дипломатичного процесу, спрямованого на деескалацію війни в Україні, оскільки США залишаються одним із головних стратегічних партнерів Києва. Такий формат переговорів може вплинути на подальші міжнародні кроки щодо безпекових гарантій, військової та економічної підтримки України.

Раніше ми розповідали, що Трамп підтримав удари по Росії у відповідь на атаки української енергетики.