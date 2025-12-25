24 грудня 2025 року на медіасервісі MEGOGO відбудеться довгоочікувана прем’єра святкового мюзиклу “Жив пес Сірко”. Ця сімейна комедія, створена за мотивами популярної української народної казки, відкриває нову сторінку в жанрі мюзиклів в Україні, ставши першим таким проєктом, створеним спеціально для стримінгових платформ. Про це пише Преса України з посиланням на 24 канал.

Про мюзикл “Жив пес Сірко”

“Жив пес Сірко” — це яскрава комедія, в якій поєднуються гумор, музичні номери, традиції української культури і відомі мотиви, що отримали нове звучання в сучасному контексті. Режисером мюзиклу виступив Василь Байдак, для якого цей проєкт став дебютом в жанрі повнометражного мюзиклу. Сценарій до фільму написали сам режисер разом з Юрою Карагодіним.

Василь Байдак зазначив, що мюзикл був створений для того, щоб відтворити атмосферу новорічних свят, як це було в його дитинстві: “Пам’ятаю, як ми дивилися новорічні шоу та мюзикли. Це було тепле та розважальне, і я вирішив, що хочу створити таку ж атмосферу для сучасних глядачів”.

Зйомки та музика

Зйомки мюзиклу проходили на території музею “Мамаєва Слобода” в Києві, де було створено багато оригінальних декорацій, що передають дух українського святкування. У фільмі звучать як нові музичні композиції, так і відомі українські пісні, що були адаптовані під сюжет стрічки.

Однією з важливих частин мюзиклу є спеціально написані пісні, зокрема трек “Це не сон”, який став колаборацією POSITIFF та Юлі Юріної. Ця пісня стала символом святкової атмосфери, поєднуючи гумор, драйв та теплі різдвяні емоції.

Акторський склад

До зйомок долучилися більше 50 акторів, музикантів, телеведучих та артистів, серед яких:

Олексій Завгородній (POSITIFF)

Марк Куцевалов

Юрій Оруджов

Олег Свищ

Катерина Павленко (Monokate)

Даша Кубік

Наталя Гаріпова

Юрій Ткач

Віталій Козловський

Олег Скрипка

Юля Юріна та ансамбль “Ґвара”

Олексій Суханов

Даніела Заюшкіна (VIVIENNE MORT)

Міша Правильний

Анатолій Анатоліч

Роман Міщеряков

Юра Карагодін

IVAN LIULENOV

Артем Дамницький

Також у фільмі є камео популярних українських артистів, які виступають в неочікуваних для них ролях, що додає святковий настрій. Важливу роль в атмосфері мюзиклу відіграють декорації, створені з нуля — від буди головного героя до святкових столів.

Особливості створення мюзиклу

“Жив пес Сірко” — це спроба створити сучасний різдвяний мюзикл, який, з одного боку, зберігає традиційний дух, а з іншого — наповнений сучасними музичними номерами, гумором та актуальними ритмами. Як зазначила продюсерка мюзиклу Валерія Толочина, цей проєкт спрямований на розвиток української культури та створення контенту, який об’єднує людей, зберігаючи живу українську історію.

Як переглянути мюзикл

Прем’єра мюзиклу “Жив пес Сірко” відбудеться на медіасервісі MEGOGO 24 грудня 2025 року. Переглянути фільм можна, підписавшись на платформу або оформивши одну з доступних переплат. Мюзикл стане чудовою частиною новорічного настрою та подарує глядачам справжню атмосферу свята та родинного тепла.

“Жив пес Сірко” — це не просто мюзикл, а сучасне переосмислення улюбленої української казки, який дозволяє відчути магію Різдва через музику, гумор і традиції.

