Завтра, 24 грудня, українські родини зберуться за святковим столом, відзначаючи традицію Святвечора. У багатьох домівках є звичай співати колядки, очікуючи новини про народження Ісуса Христа.

Кожна родина має свої улюблені колядки, які лунають під час різдвяних свят. Але, можливо, хтось шукає нових мелодій та текстів, щоб оновити традиційний репертуар. Тому Преса України з посиланням на 24 Канал підготувала добірку сучасних українських колядок, які додають нового звучання святковій атмосфері.

Нові колядки, які варто почути

“Зірка яскрава в небі тривожному”

Цю колядку написала українська співачка та авторка пісень кілька років тому. Вона швидко здобула популярність у соцмережах завдяки адаптації тексту під сучасні реалії. Водночас пісня зберігає святу тематику — народження Христа. Ніжний голос Віталії додає глибини і атмосферності, що робить виконання особливим і трепетним.

“Там во Бахмуті”

Ця колядка згадує важливі події війни та полеглих героїв. Вона стала символом надії, адже, незважаючи на всі труднощі, Христос народжується і дарує віру в мирне майбутнє України. У розширеній версії пісні згадується Личаківське кладовище, де спочивають герої, і діти, що чекають на своїх батьків із фронту. Ця пісня глибоко зворушує і додає сили в часи випробувань.

Маловідомі колядки

Нових колядок, звісно, не так багато, але ми також підготували добірку не так широко відомих різдвяних пісень. Вони можуть бути не менш цікаві та зворушливі, ніж класичні “Нова радість” чи “Во Вифлеємі нині новина”.

