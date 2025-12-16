8 грудня 2025 року в Україні відбулася прем’єра нового серіалу «Служба 112», що розповідає історії рятувальників, поліцейських та парамедиків, які працюють разом у єдиному безпековому центрі, виконуючи складні та небезпечні завдання. Серіал вже встиг завоювати популярність завдяки захоплюючому сюжету, реалістичним подіям і сильному акторському складу. Про це розповідає Преса України з посиланням на 24 канал.

Сюжет серіалу

Дія серіалу розгортається після того, як внаслідок ракетного обстрілу було знищено поліцейський відділок. Це змусило керівництво прийняти рішення про створення спільної бази для рятувальників, парамедиків і поліцейських, які тепер працюватимуть під одним дахом. Всі ці служби об’єднані єдиним номером 112, що стало символом їхньої співпраці та єдності. Кожен із героїв має свої особисті проблеми та переживання, але в екстрених ситуаціях вони єдині, адже їхня робота — рятувати життя, незважаючи на небезпеку.

Сценарій серіалу базується на реальних подіях, що робить сюжет ще більш захоплюючим та правдоподібним. У кожному епізоді глядачі зможуть побачити не лише професійну сторону роботи екстрених служб, а й особисті випробування героїв, їхні стосунки, конфлікти та дружбу.

Актори серіалу

Серіал також привертає увагу завдяки акторському складу. У головних ролях виступають:

Артем Позняк

Андрій Ісаєнко

Анастасія Карпенко

Катерина Варченко

Юрій Вихованець

Руслан Мірошніченко

Катерина Вишнева

Катерина Олос

Олександр Сугак

Ігор Рубашкін

Роман Ясиновський

Олег Гоцуляк

Михайло Озеров та інші.

До зйомок також було залучено понад 100 акторів, що забезпечує насичену та багатогранну гру.

Де дивитися онлайн

Серіал «Служба 112» можна подивитися онлайн на офіційному сайті ICTV у розділі «Серіали», а також на онлайн-платформі Teleportal. Перші серії доступні для перегляду вже зараз, і глядачі можуть насолоджуватися захоплюючим сюжетом і драматичними подіями прямо з комфортом вдома.

