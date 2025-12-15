У неділю, 14 грудня, після заходу сонця єврейські громади в різних країнах розпочали святкування Хануки — одного з найтепліших і найрадісніших свят юдейського календаря. Його часто називають Хаг Урім, тобто «Свято вогнів», і воно триватиме вісім днів — до 22 грудня включно. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Для багатьох це не лише про релігійний сенс, а й про відчуття надії та підтримки, коли темні зимові вечори стають світлішими завдяки свічкам. Ханука символічно нагадує про перемогу світла над темрявою, чистоти над оскверненням і стійкості духу, яка допомагає пройти складні часи. Саме тому ці дні вважаються особливо «світлими» і в буквальному, і в переносному сенсі.

Важливо, що Ханука відома не лише у релігійному контексті, адже вона давно стала частиною культурного життя багатьох країн. Навіть люди інших віросповідань часто впізнають ханукальні свічники у вікнах та святкові ярмарки, пов’язані з цією датою. Атмосфера Хануки зазвичай асоціюється з родинними зустрічами, теплом дому, подарунками й особливою традицією щовечірнього запалювання свічок. Цей ритуал і є головним символом «свята світла».

Історія свята Хануки

Слово «Ханука» зазвичай перекладають як «освячення» або «оновлення», і в цій назві закладено головний зміст події. Свято пов’язують одразу з двома перемогами — збройною та духовною, які стали ключовими для єврейського народу. У II столітті до нашої ери правитель Селевкідської держави Антіох IV Епіфан запровадив заборони, спрямовані проти юдаїзму, і осквернив Єрусалимський Храм. У відповідь на це розпочалося повстання під проводом Юди Маккавея, яке, попри перевагу супротивника, завершилося звільненням Єрусалима. Після повернення Храм потрібно було очистити та повторно освятити, і саме з цією подією пов’язана подальша легенда про диво олії.

За переказами, для запалення храмової Менори знайшовся лише один глек ритуально чистої олії, і її мало вистачити тільки на один день. Однак вогонь, як вважається, не згасав вісім діб — рівно стільки, скільки було потрібно, аби приготувати нову чисту олію для світильника. Саме пам’ять про цей символічний «восьмиденний» вогонь і пояснює тривалість Хануки. Тому свято щороку відзначають протягом восьми вечорів, додаючи щоразу по одній свічці. Так Ханука й закріпилася як «Свято світла», яке нагадує про віру, витримку та надію.

Традиції свята Ханука

Ханука зазвичай проходить у настрої радості, сімейності та маленьких щоденних ритуалів, які повторюються впродовж восьми днів. Центральний звичай — запалювання ханукальних свічок, адже саме світло є головним символом цих днів. Окрім цього, традиції включають святкові страви, подарунки дітям і популярні ігри, які створюють атмосферу свята навіть у буденному ритмі. У багатьох родинах Ханука асоціюється з теплими зустрічами, піснями та особливими словами благословення під час запалювання свічок. Важливо, що традиції можуть різнитися залежно від країни та сімейних звичаїв, але ключова ідея всюди одна — примножувати світло.

Ханукія. Найвідоміша традиція — ханукія, спеціальний свічник на дев'ять свічок, де одна — Шамаш — є допоміжною і від неї запалюють решту. Щовечора додають по одній свічці: у перший вечір запалюють одну, у другий — дві, і так аж до восьми. Ханукію часто ставлять на видному місці, зокрема біля вікна, щоб «оприлюднити диво» для тих, хто проходить повз. Такий жест має і символічне значення — світло повинно бути помітним, навіть коли навколо темно. Багато людей сприймають цей момент як головний емоційний акцент свята.

Страви. Оскільки Ханука пов’язана з дивом олії, на святковому столі зазвичай багато страв, смажених у великій кількості олії. Це не просто кулінарна традиція, а частина символіки свята, яку легко «прочитати» навіть тим, хто не знає деталей історії. Найвідоміші страви — солодкі пончики та картопляні оладки, які часто готують вдома. У різних громадах можуть бути й інші рецепти, але принцип залишається тим самим: їжа має «нагадувати» про олію. Саме тому Ханука нерідко асоціюється з ароматом смаженого тіста та сімейною кухнею.

Суфганійот — пончики з джемом

Латкес — картопляні млинці (деруни)

Подарунки. У багатьох сім’ях заведено тішити дітей невеликими подарунками або давати ханука-гелт — «ханукальні гроші». Такий звичай часто поєднують з іграми, зокрема з дрейдлом — чотиригранною дзигуною, яка є популярною дитячою розвагою під час свята. Подарунки можуть бути символічними, але сам жест сприймається як підтримка й радість, що відповідає загальному настрою Хануки. Інколи подарунки дарують щовечора, а інколи — лише у певний день, залежно від сімейної традиції. Головне — зберегти відчуття «восьми вечорів світла» і родинного тепла.

Заборони на Хануку

У ханукальні дні не практикують піст і не прийнято влаштовувати жалобні обряди, адже це період радості. Окремо в традиції згадують, що жінкам не радять братися за важку хатню роботу, поки горять свічки, — цей час символічно відводять для відпочинку та споглядання світла. Також важливе правило: світло ханукальних свічок не використовують як «робоче» — ним не підсвічують для читання чи домашніх справ. Ідея в тому, що це світло має бути знаком і пам’яттю про диво, а не звичайним освітленням. Тому й існує Шамаш — допоміжна свічка, яку запалюють, аби не порушувати традицію. Усе це підкреслює особливий, урочистий характер ханукального вогню.

Що роблять в перший день Хануки

Перший вечір Хануки — це час запалення першої свічки, і саме з цього моменту свято «входить у дім». Зазвичай основні дії виконують після заходу сонця, коли починається новий день за єврейською традицією. Важливо підготувати свічник, свічки та місце, де ханукія буде стояти безпечно й помітно. Також багато родин планують святкову вечерю й час для спілкування, адже Ханука — це свято радості, а не формальностей.

Запалюють першу свічку

Після заходу сонця запалюють Шамаш — допоміжну свічку — і вже від неї запалюють першу основну свічку в ханукії. Під час цього зазвичай промовляють благословення, адже це центральний ритуал першого вечора. Свічки мають горіти певний час, тому важливо поставити свічник на стійку поверхню та дотриматися правил безпеки. Часто саме цей момент збирає разом усю родину, навіть якщо день був метушливим. Запалювання першої свічки сприймають як символічний старт «восьми днів світла».

Ставлять ханукію

Свічник прийнято ставити так, щоб його було добре видно — наприклад, на підвіконні або біля входу, якщо це безпечно. Сенс у тому, щоб світло було помітним і нагадувало про диво Хануки. Водночас важливо подбати, аби поруч не було легкозаймистих речей і щоб свічки не могли перекинутися. У багатьох родинах місце для ханукії обирають заздалегідь, щоб не робити цього поспіхом. Правильно розміщена ханукія — це і традиція, і практичний крок для безпечного святкування.

Радість і гостинність

Ханука вважається святом радості, тому цього вечора часто збираються з родиною або запрошують близьких. Атмосфера зустрічі має бути легкою та теплою, без зайвого напруження й суперечок, адже сенс свята — у світлі та надії. У багатьох домівках під час вечері співають тематичні пісні або просто говорять про історію й значення Хануки. Для дітей це часто особливо пам’ятний час, бо традиції поєднуються з грою та подарунками. Саме так свято стає живою частиною сімейної культури, а не лише «датою в календарі».

Вечеря

Перший вечір часто супроводжується святковою трапезою, де головний акцент роблять на стравах з олією. Це може бути домашня вечеря в колі сім’ї або зустріч із друзями, якщо так прийнято у вашій громаді. Зазвичай готують латкес, пончики з джемом, суфганійот, а також інші традиційні рецепти, які існують у різних країнах. Такі страви не просто «смачні», а й символічні, бо нагадують про чудо олії. Вечеря на Хануку часто стає ще одним приводом для спілкування та спокійного святкового вечора.

Дрейдл

Після запалювання свічок і вечері в багатьох родинах грають у дрейдл — традиційну чотиригранну дзигу. Найчастіше в цю гру граються діти, але дорослі теж нерідко долучаються, щоб підтримати святковий настрій. Дрейдл сприймають як частину «ханукальних вечорів», які мають бути радісними та сімейними. Гра допомагає зібрати всіх разом і зробити свято більш живим та емоційним. Саме такі прості речі й створюють відчуття Хануки як «свята дому та світла».

