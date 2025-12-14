«Оселедець під шубою» — це класичний новорічний делікатес, але що якщо перетворити його на ефектний торт? Такий варіант збереження традиційного смаку і вигляду страви додасть нових вражень та стане справжньою окрасою святкового столу. Готувати цей торт дуже просто, а результат гарантовано справить враження на гостей.
Про новий рецепт розповідає Преса України, посилаючись на YouTube-канал «Смачна кухня з Наталією Данилюк».
Інгредієнти для торта «Оселедець під шубою»
Для приготування торта діаметром 24 см вам знадобляться:
- Оселедець — 400 г
- Буряк — 3 шт. (500 г)
- Цибуля — 1-2 шт.
- Морква — 3 шт.
- Картопля — 4-5 шт.
- Сіль за смаком
- Желатин — 25 г
- Вода (холодна) — 100 мл
- Майонез — 500 г
Для маринування цибулі:
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Оцет — 1/2 ст. л.
- Вода — 200 мл
Для оздоблення (за бажанням):
- Зелень
- Гранат
Спосіб приготування
- Підготовка інгредієнтів
Почніть з того, що очистіть відварені овочі та оселедець. Для маринування цибулю наріжте дрібно і змішайте з цукром, сіллю, оцтом та водою. Залиште на кілька хвилин для маринування.
- Підготовка желатину
Замочіть желатин у 100 мл холодної води для набухання.
- Овочі
Відварену картоплю, моркву та буряк натріть на терці. Це дозволить рівномірно викладати шари в торті.
- Шарування
Викладіть перший шар з половини картоплі, змастіть його майонезом, потім покладіть шар маринованої цибулі, а на неї — оселедець. Далі викладіть моркву і знову змастіть майонезом.
- Наступні шари
На наступний шар викладайте залишки картоплі, знову змащуючи майонезом.
- Буряковий шар
До вареного буряка додайте 300 г майонезу, сіль і перець. Перебийте все блендером до однорідної маси.
- Желатин
Легко розігрійте желатин у мікрохвильовці на кілька секунд, а потім додайте його до бурякової маси. Перемішайте і залийте отриманою сумішшю торт.
- Остаточне застигання
Поставте торт у холодильник на 4-6 годин, щоб він добре застиг.
- Прикраса
Після того як торт охолоне і застигне, обережно зніміть форму і прикрасьте його зеленню та зернами граната.
Торт «Оселедець під шубою» — це не лише смачна, але й дуже ефектна альтернатива звичній страві. Він стане чудовою окрасою святкового столу і обов’язково приверне увагу ваших гостей.
