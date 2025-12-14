Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 17 Грудня

Як приготувати торт «Оселедець під шубою»: покроковий рецепт

«Оселедець під шубою» — це класичний новорічний делікатес, без якого важко уявити новорічний стіл.
Дяченко Олена  Интересное Коментарів немає2 хвилин читання

«Оселедець під шубою» — це класичний новорічний делікатес, але що якщо перетворити його на ефектний торт? Такий варіант збереження традиційного смаку і вигляду страви додасть нових вражень та стане справжньою окрасою святкового столу. Готувати цей торт дуже просто, а результат гарантовано справить враження на гостей.

Про новий рецепт розповідає Преса України, посилаючись на YouTube-канал «Смачна кухня з Наталією Данилюк».

Інгредієнти для торта «Оселедець під шубою»

Для приготування торта діаметром 24 см вам знадобляться:

  • Оселедець — 400 г
  • Буряк — 3 шт. (500 г)
  • Цибуля — 1-2 шт.
  • Морква — 3 шт.
  • Картопля — 4-5 шт.
  • Сіль за смаком
  • Желатин — 25 г
  • Вода (холодна) — 100 мл
  • Майонез — 500 г

Для маринування цибулі:

  • Цукор — 1 ч. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Оцет — 1/2 ст. л.
  • Вода — 200 мл

Для оздоблення (за бажанням):

  • Зелень
  • Гранат

Спосіб приготування

  1. Підготовка інгредієнтів
    Почніть з того, що очистіть відварені овочі та оселедець. Для маринування цибулю наріжте дрібно і змішайте з цукром, сіллю, оцтом та водою. Залиште на кілька хвилин для маринування.
  2. Підготовка желатину
    Замочіть желатин у 100 мл холодної води для набухання.
  3. Овочі
    Відварену картоплю, моркву та буряк натріть на терці. Це дозволить рівномірно викладати шари в торті.
  4. Шарування
    Викладіть перший шар з половини картоплі, змастіть його майонезом, потім покладіть шар маринованої цибулі, а на неї — оселедець. Далі викладіть моркву і знову змастіть майонезом.
  5. Наступні шари
    На наступний шар викладайте залишки картоплі, знову змащуючи майонезом.
  6. Буряковий шар
    До вареного буряка додайте 300 г майонезу, сіль і перець. Перебийте все блендером до однорідної маси.
  7. Желатин
    Легко розігрійте желатин у мікрохвильовці на кілька секунд, а потім додайте його до бурякової маси. Перемішайте і залийте отриманою сумішшю торт.
  8. Остаточне застигання
    Поставте торт у холодильник на 4-6 годин, щоб він добре застиг.
  9. Прикраса
    Після того як торт охолоне і застигне, обережно зніміть форму і прикрасьте його зеленню та зернами граната.

Торт «Оселедець під шубою» — це не лише смачна, але й дуже ефектна альтернатива звичній страві. Він стане чудовою окрасою святкового столу і обов’язково приверне увагу ваших гостей.

Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузову запіканку з сиром.

Post Views: 30
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.