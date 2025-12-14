«Оселедець під шубою» — це класичний новорічний делікатес, але що якщо перетворити його на ефектний торт? Такий варіант збереження традиційного смаку і вигляду страви додасть нових вражень та стане справжньою окрасою святкового столу. Готувати цей торт дуже просто, а результат гарантовано справить враження на гостей.

Про новий рецепт розповідає Преса України, посилаючись на YouTube-канал «Смачна кухня з Наталією Данилюк».

Інгредієнти для торта «Оселедець під шубою»

Для приготування торта діаметром 24 см вам знадобляться:

Оселедець — 400 г

Буряк — 3 шт. (500 г)

Цибуля — 1-2 шт.

Морква — 3 шт.

Картопля — 4-5 шт.

Сіль за смаком

Желатин — 25 г

Вода (холодна) — 100 мл

Майонез — 500 г

Для маринування цибулі:

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Оцет — 1/2 ст. л.

Вода — 200 мл

Для оздоблення (за бажанням):

Зелень

Гранат

Спосіб приготування

Підготовка інгредієнтів

Почніть з того, що очистіть відварені овочі та оселедець. Для маринування цибулю наріжте дрібно і змішайте з цукром, сіллю, оцтом та водою. Залиште на кілька хвилин для маринування. Підготовка желатину

Замочіть желатин у 100 мл холодної води для набухання. Овочі

Відварену картоплю, моркву та буряк натріть на терці. Це дозволить рівномірно викладати шари в торті. Шарування

Викладіть перший шар з половини картоплі, змастіть його майонезом, потім покладіть шар маринованої цибулі, а на неї — оселедець. Далі викладіть моркву і знову змастіть майонезом. Наступні шари

На наступний шар викладайте залишки картоплі, знову змащуючи майонезом. Буряковий шар

До вареного буряка додайте 300 г майонезу, сіль і перець. Перебийте все блендером до однорідної маси. Желатин

Легко розігрійте желатин у мікрохвильовці на кілька секунд, а потім додайте його до бурякової маси. Перемішайте і залийте отриманою сумішшю торт. Остаточне застигання

Поставте торт у холодильник на 4-6 годин, щоб він добре застиг. Прикраса

Після того як торт охолоне і застигне, обережно зніміть форму і прикрасьте його зеленню та зернами граната.

Торт «Оселедець під шубою» — це не лише смачна, але й дуже ефектна альтернатива звичній страві. Він стане чудовою окрасою святкового столу і обов’язково приверне увагу ваших гостей.

