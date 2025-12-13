Close Menu
Субота, 13 Грудня

“Зимова країна” на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни

29 листопада на ВДНГ відкрилася "Зимова країна", яка цього року обіцяє ще більше яскравих емоцій, світла та зимових чудес.
29 листопада на ВДНГ відкрилася “Зимова країна”, яка цього року обіцяє ще більше яскравих емоцій, світла та зимових чудес. Якщо ви шукаєте святкову атмосферу, завітайте на ВДНГ — тут знайдеться розвага для кожного. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Аллея ялинок і світлові фотозони

На центральному вході до ВДНГ вас зустрічає алея блискучих ялинок і світлова фотозона, яка веде до головної новорічної ялинки. Поруч із нею щовихідних та у святкові дні проходить анімаційна програма за участю сніговичків.

З 29 листопада по 22 лютого, а також з 20 грудня по 4 січня — кожну годину для гостей буде організована цікава анімація.

Також цього року з’явилася Снігова пісочниця, де сніг зберігається протягом всієї зими, а снігові декорації прикрашають дах ярмаркових будиночків.

Алея ялинок біля центрального входу (фото: пресслужба ВДНГ)

Ковзанка на центральній площі

Цьогоріч ковзанка на ВДНГ розширилася до 3000 м². Відвідувачів чекають нові фотозони з новорічним потягом і казковою баштою з годинником.

  • Вартість: 450 грн, пільговий квиток — 300 грн.
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни
Ковзанка на ВДНГ (фото: пресслужба ВДНГ)

Резиденція Санти

Одна з найпопулярніших локацій “Зимової країни” святкує свій ювілей. Резиденція Санти цього року переїхала до павільйону №1 і стала ще більшою. Тут можна пройти екскурсію з ельфами, поспілкуватися з Сантою та насолодитися спеціальним світловим шоу. У фіналі гості отримають солодкі подарунки.

  • Вартість: 550 грн (пільгові умови для окремих категорій).
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни
Ковзанка на ВДНГ (фото: пресслужба ВДНГ)

Різдвяна Фабрика Мрій

Це казковий простір, де ельфи вчать дітей мріяти, а дорослим нагадують про дива. Тут можна створити новорічну кульку, отримати листівку від Святого Миколая та запам’ятати свої мрії світлом.

  • Локація знаходиться в павільйоні №2.
  • Вартість: 490 грн (пільгові умови для окремих категорій).
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни
Фабрика Мрій (фото: пресслужба ВДНГ)

ILLUMINARIUM

Парк світлових інсталяцій Люм’єр — одна з найяскравіших локацій “Зимової країни”, де представлено 200 казкових фігур, зокрема, 20-метровий тунель з ліхтариками та величезна резиденція гнома. Тут проводитимуть квести та аквагрим для дітей.

  • Локація знаходиться в яблуневому саду.
  • Вартість: дорослий — 350 грн, дитячий — 250 грн, сімейний квиток — 800 грн (пільгові умови для окремих категорій).
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни
Illuminarium (фото: пресслужба ВДНГ)

Парк гігантських дивотварин

Тут на вас чекають фантастичні істоти, що рухаються, світяться та змінюють кольори. Велетенський білий кріль, сяючі собаки, кіт-космонавт та багато інших незвичайних створінь. Вихідними днями працюють аніматори, які проводять квести та екскурсії.

  • Локація розташована ліворуч від центрального входу.
  • Вартість: 160 грн (пільгові умови для окремих категорій).
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни

Парк розваг “Шуміленд”

Місце для сімейного відпочинку з динозаврами, лабіринтами і резиденцією місіс Санти. Тут також є святкове освітлення, аніматори та зимове меню.

  • Локація знаходиться в лісі за центральним павільйоном.
  • Вартість: від 160 до 1800 грн.

Оранжерея чар

Тепла оранжерея на ВДНГ пропонує затишок і святкову атмосферу, де можна відвідати фотоквест, пограти в шахи або написати листа Святому Миколаю. Також тут проходить інтерактивна виставка запахів Різдва.

  • Вартість: 200 грн, пільговий квиток — 150 грн.

Зимова гірка на Центральній площі

Катання на зимовій гірці — класичне зимове задоволення для дітей і дорослих. Спеціальне покриття та конструкція дозволяють кататися безпечно і швидко.

  • Вартість: 1 спуск — 100 грн, 3 спуски — 200 грн, 5 спусків — 300 грн.

Атракціони, колесо огляду та карусель

Для любителів екстремальних відчуттів працюють атракціони, а для тих, хто шукає спокійніші розваги, — колесо огляду та Київська карусель. Поруч курсує Північний експрес з аудіоекскурсією.

  • Вартість: від 100 до 300 грн.
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни

Animal Park

У світі милих тварин на ВДНГ можна побачити альпак, кіз, лам, поросят і багато інших. Для малюків це буде незабутнє знайомство з природою.

  • Локація знаходиться в лісі за центральним павільйоном.
  • Вартість: дитячий — 250 грн, дорослий — 300 грн, сімейний — 600 грн.
"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни

Музей математики “КУБОЇД” МАН

Музей, де можна вивчати математику через інтерактивні експонати та захоплюючі експерименти. Це чудове місце для дітей, які хочуть познайомитися з геометрією, теорією ймовірностей та іншими науками.

  • Вартість: 400 грн, групи школярів (від 10 осіб) — 320 грн.

Тепла алея, різдвяний ярмарок і фудкорт

Тепла алея на ВДНГ з різдвяним ярмарком та фудкортом — це ідеальне місце для зимових прогулянок і відпочинку з гарячими напоями, сезонними смаколиками та глінтвейном.

"Зимова країна" на ВДНГ 2025: ковзанка, резиденція Санти та розваги для родини — графік роботи та ціни

Інформація для відвідувачів

“Зимова Країна” працює щодня з 10:00 до 21:00. Вхід на територію вільний.

У разі повітряної тривоги ви можете перечекати небезпеку в одному з трьох укриттів на території: павільйони №1, 5 і 13. Якщо буде вимкнено світло, усі локації працюватимуть від власних генераторів.

Раніше ми розповідали, як у Польщі традиційно святкують Різдво.

