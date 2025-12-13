29 листопада на ВДНГ відкрилася “Зимова країна”, яка цього року обіцяє ще більше яскравих емоцій, світла та зимових чудес. Якщо ви шукаєте святкову атмосферу, завітайте на ВДНГ — тут знайдеться розвага для кожного. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Аллея ялинок і світлові фотозони

На центральному вході до ВДНГ вас зустрічає алея блискучих ялинок і світлова фотозона, яка веде до головної новорічної ялинки. Поруч із нею щовихідних та у святкові дні проходить анімаційна програма за участю сніговичків.

З 29 листопада по 22 лютого, а також з 20 грудня по 4 січня — кожну годину для гостей буде організована цікава анімація.

Також цього року з’явилася Снігова пісочниця, де сніг зберігається протягом всієї зими, а снігові декорації прикрашають дах ярмаркових будиночків.

Алея ялинок біля центрального входу (фото: пресслужба ВДНГ)

Ковзанка на центральній площі

Цьогоріч ковзанка на ВДНГ розширилася до 3000 м². Відвідувачів чекають нові фотозони з новорічним потягом і казковою баштою з годинником.

Вартість: 450 грн, пільговий квиток — 300 грн.

Ковзанка на ВДНГ (фото: пресслужба ВДНГ)

Резиденція Санти

Одна з найпопулярніших локацій “Зимової країни” святкує свій ювілей. Резиденція Санти цього року переїхала до павільйону №1 і стала ще більшою. Тут можна пройти екскурсію з ельфами, поспілкуватися з Сантою та насолодитися спеціальним світловим шоу. У фіналі гості отримають солодкі подарунки.

Вартість: 550 грн (пільгові умови для окремих категорій).

Ковзанка на ВДНГ (фото: пресслужба ВДНГ)

Різдвяна Фабрика Мрій

Це казковий простір, де ельфи вчать дітей мріяти, а дорослим нагадують про дива. Тут можна створити новорічну кульку, отримати листівку від Святого Миколая та запам’ятати свої мрії світлом.

Локація знаходиться в павільйоні №2.

Вартість: 490 грн (пільгові умови для окремих категорій).

Фабрика Мрій (фото: пресслужба ВДНГ)

ILLUMINARIUM

Парк світлових інсталяцій Люм’єр — одна з найяскравіших локацій “Зимової країни”, де представлено 200 казкових фігур, зокрема, 20-метровий тунель з ліхтариками та величезна резиденція гнома. Тут проводитимуть квести та аквагрим для дітей.

Локація знаходиться в яблуневому саду.

Вартість: дорослий — 350 грн, дитячий — 250 грн, сімейний квиток — 800 грн (пільгові умови для окремих категорій).

Illuminarium (фото: пресслужба ВДНГ)

Парк гігантських дивотварин

Тут на вас чекають фантастичні істоти, що рухаються, світяться та змінюють кольори. Велетенський білий кріль, сяючі собаки, кіт-космонавт та багато інших незвичайних створінь. Вихідними днями працюють аніматори, які проводять квести та екскурсії.

Локація розташована ліворуч від центрального входу.

Вартість: 160 грн (пільгові умови для окремих категорій).

Парк розваг “Шуміленд”

Місце для сімейного відпочинку з динозаврами, лабіринтами і резиденцією місіс Санти. Тут також є святкове освітлення, аніматори та зимове меню.

Локація знаходиться в лісі за центральним павільйоном.

Вартість: від 160 до 1800 грн.

Оранжерея чар

Тепла оранжерея на ВДНГ пропонує затишок і святкову атмосферу, де можна відвідати фотоквест, пограти в шахи або написати листа Святому Миколаю. Також тут проходить інтерактивна виставка запахів Різдва.

Вартість: 200 грн, пільговий квиток — 150 грн.

Зимова гірка на Центральній площі

Катання на зимовій гірці — класичне зимове задоволення для дітей і дорослих. Спеціальне покриття та конструкція дозволяють кататися безпечно і швидко.

Вартість: 1 спуск — 100 грн, 3 спуски — 200 грн, 5 спусків — 300 грн.

Атракціони, колесо огляду та карусель

Для любителів екстремальних відчуттів працюють атракціони, а для тих, хто шукає спокійніші розваги, — колесо огляду та Київська карусель. Поруч курсує Північний експрес з аудіоекскурсією.

Вартість: від 100 до 300 грн.

Animal Park

У світі милих тварин на ВДНГ можна побачити альпак, кіз, лам, поросят і багато інших. Для малюків це буде незабутнє знайомство з природою.

Локація знаходиться в лісі за центральним павільйоном.

Вартість: дитячий — 250 грн, дорослий — 300 грн, сімейний — 600 грн.

Музей математики “КУБОЇД” МАН

Музей, де можна вивчати математику через інтерактивні експонати та захоплюючі експерименти. Це чудове місце для дітей, які хочуть познайомитися з геометрією, теорією ймовірностей та іншими науками.

Вартість: 400 грн, групи школярів (від 10 осіб) — 320 грн.

Тепла алея, різдвяний ярмарок і фудкорт

Тепла алея на ВДНГ з різдвяним ярмарком та фудкортом — це ідеальне місце для зимових прогулянок і відпочинку з гарячими напоями, сезонними смаколиками та глінтвейном.

Інформація для відвідувачів

“Зимова Країна” працює щодня з 10:00 до 21:00. Вхід на територію вільний.

У разі повітряної тривоги ви можете перечекати небезпеку в одному з трьох укриттів на території: павільйони №1, 5 і 13. Якщо буде вимкнено світло, усі локації працюватимуть від власних генераторів.

Раніше ми розповідали, як у Польщі традиційно святкують Різдво.