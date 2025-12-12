У новій серії «Холостяка» глядачів чекає один із найважливіших етапів сезону — Тарас Цимбалюк уперше побачиться з родинами учасниць, з якими потенційно може будувати майбутнє. Перед цим на нього чекають максимально відверті індивідуальні побачення, де дівчата відкриють те, що раніше залишалося «за кадром». Саме такі моменти зазвичай стають переломними, адже дозволяють побачити не лише романтику, а й справжні реакції та емоції.

Тиждень обіцяє бути насиченим і психологічно непростим, бо відвертість вимагатиме сміливості від усіх. Знайомство з батьками наприкінці випуску може суттєво вплинути на подальший хід історії та рішення Холостяка. Про це повідомляє Преса України з посиланням на СТБ.

Перший крок до серця родини

Тарас пояснює, що перед зустрічами з батьками хоче краще розібратися в характері та цінностях кожної дівчини. Він наголошує: є речі, які учасниці ще не показували повністю, і зараз час зрозуміти, ким вони є насправді. Цього тижня формат спілкування стане іншим — більше прямих запитань про майбутнє, більше чесних відповідей і менше «красивих слів» заради картинки. У таких розмовах важливо не грати роль, бо стосунки поза проєктом не витримують фальші. Саме тому випуск обіцяє бути емоційним і дуже показовим для кожної пари.

Кімната люті: коли емоції не приховують

Перше побачення перетвориться на справжній виплеск почуттів, де дозволено не стримуватися. Атмосфера побудована так, щоб учасники могли «випустити пар», сказати те, що давно накопичувалося, і навіть розбивати посуд — як символічний спосіб позбутися напруги. Такий досвід часто оголює справжні проблеми: образи, страхи, ревнощі й невпевненість у собі. Головне питання — чи вдасться залишити минуле позаду, щоб дати шанс новим почуттям. І ще цікавіше: що буде складніше — розбити тарілку чи визнати власну вразливість.

Місце сили: там, де народжується довіра

Інша учасниця запросить Тараса в особливу для себе локацію — простір, який допомагає їй відчувати спокій і внутрішню рівновагу. Тут є дерево, що стало для неї символом підтримки й тихої сили, до якої вона повертається подумки. На побаченні вони разом посадять нове дерево — як знак можливих майбутніх стосунків і спільного коріння. Такий жест виглядає романтично, але водночас ставить дуже практичне питання про готовність до серйозності. Усе зведеться до одного: чи зможе Тарас уявити себе частиною цього «майбутнього», яке йому пропонують.

Швидкість почуттів: драйв замість слів

Наступне побачення буде про адреналін, швидкість і виклик — пара вирушить на картинг. Дівчина покаже себе з іншого боку: сміливою, азартною, енергійною та готовою ризикувати. Та в таких умовах не завжди є час на глибокі розмови, бо увага тримається на трасі й моменті. Саме тому інтрига полягає в тому, чи зможе вона розкритися не лише характером, а й емоційно — так, щоб Тарас відчув справжню близькість. Іноді драйв зближує швидко, але не завжди допомагає зрозуміти людину по-справжньому.

Світ весіль: історії, які говорять більше за слова

Даша запросить Тараса у свій професійний простір — світ весіль, де кожна дрібниця має значення і де за красивими кадрами стоїть величезна праця. У цьому середовищі вона покаже частину себе, яку зазвичай бачать лише найближчі, — щоденні задачі, відповідальність і те, як народжуються емоції «під ключ». Через такі деталі Холостяк може інакше подивитися на її характер і дорослість у стосунках. Наприкінці побачення прозвучить особливе запрошення, яке змусить Тараса задуматися й зважити свої кроки. Це може стати тим моментом, коли романтика переходить у розмову про реальне життя.

Чи приймуть його родини дівчат?

Фіналом тижня стане те, до чого все поступово підводили — знайомство з батьками. Для когось зустріч буде теплою і відкритою, а десь Тараса можуть зустріти насторожено, з питаннями та сумнівами. Реакція родин часто показує, наскільки стосунки мають шанс поза камерою, коли зникає «проєктний» контекст. Адже для батьків важливі не романтичні слова, а вчинки, стабільність і реальні наміри. Саме після таких знайомств у сезоні нерідко змінюються фаворити й з’являються нові сумніви.

Коли і де дивитися 9 випуск онлайн

Дев’ятий випуск «Холостяка-14» виходить у п’ятницю, 12 грудня 2025 року, о 19:00 на телеканалі СТБ. Після ефіру серію можна переглянути онлайн на STB.UA, а також на офіційних відеомайданчиках проєкту (зокрема на YouTube-каналі «Холостяк») і на стримінгових платформах, де доступні випуски сезону (наприклад, Телепортал).

