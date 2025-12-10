11 грудня 2025 року на платформі sweet.tv вийде 8 випуск популярного українського шоу «Зрадники 2025», яке продовжує захоплювати глядачів по всій країні. У новому епізоді інтрига досягне нових висот, а напруга серед учасників стане ще більш очевидною. Кожен крок гравців може кардинально змінити хід гри, а боротьба між «вірними» та «зрадниками» набирає обертів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Пушкінська.net.

Що очікувати від 8 серії «Зрадників 2025»

У 8 серії учасники шоу продовжують маніпулювати один одним, випробовуючи нові стратегії, які тримають глядачів в постійній напрузі. Вірні та зрадники більше не можуть приховувати свої справжні наміри, і кожне їхнє рішення може стати вирішальним. Як і в попередніх серіях, шоу не обійдеться без несподіваних поворотів, а нові драматичні моменти здивують навіть найвідданіших фанатів.

Де дивитися 8 випуск шоу «Зрадники 2025»

8 серія першого сезону буде доступна для перегляду на платформі sweet.tv — основному майданчику для цього захоплюючого шоу. Тут також можна подивитися всі попередні епізоди першого сезону і залишатися в курсі всіх важливих подій.

Нові повороти та інтриги

Цей епізод обіцяє ще більше інтриг і несподіваних поворотів. Приготуйтеся до нових потрясінь у світі «Зрадників» — адже в грі немає місця для компромісів!

