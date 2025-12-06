Google оприлюднив щорічний рейтинг запитів, який розкриває інтереси та настрій користувачів. У списку найпопулярніших фільмів, які українці шукали найбільше, можна знайти як гучні прем’єри 2025 року, так і стрічки, які привернули увагу завдяки обговоренням, мемам і навіть скандалам, передає Преса України.

“Ущелина” (The Gorge)

Один з найбільш очікуваних бойовиків року, де романтика переплітається з екстремальними умовами виживання. Сюжет наповнений секретними операціями, небезпечними локаціями та історією двох людей, які випадково зустрічаються, а їхня доля розгортається у найбільш непередбачуваний спосіб. Фільм став трендом завдяки сильному касту та масштабній постановці.

“Носферату” (Nosferatu)

Готичний хорор Роберта Еґґерса здобув величезну популярність у світі та в Україні зокрема. Атмосферний, похмурий і напружений, він зачаровує своєю естетикою та грою акторів. Багато хто називає цей фільм “найкрасивішим жахом десятиліття”, що безумовно сприяло його високим рейтингам у пошукових запитах.

“Хороша погана дівчинка” (Babygirl)

Смілива прем’єра привернула увагу завдяки відвертому сюжету, драмі та сильній жіночій ролі, яку виконала Ніколь Кідман. Провокативна історія та емоційна глибина зробили цей фільм справжнім хітом серед глядачів. У соцмережах активно обговорювали кожен момент стрічки, що сприяло її популярності в пошукових запитах.

“Майнкрафт” (Minecraft Movie)

Екранізація популярної гри “Minecraft” стала однією з найбільш обговорюваних прем’єр року. Вона привернула увагу не тільки фанатів гри, але й сімейної аудиторії завдяки захоплюючому пригодницькому сюжету. “Майнкрафт фільм” тримався в топах пошукових запитів протягом усього року завдяки величезній фан-базі гри.

“Анора” (Anora)

Цей фільм отримав визнання на численних кінофестивалях завдяки емоційному та чесному підходу до теми вибору та складних стосунків. Стрічка привернула увагу українських глядачів, які активно шукали її після прем’єри. Кінокритики і глядачі обговорювали фільм на соціальних платформах, що зробило його однією з найбільш обговорюваних картин року.

“Дракула” (Dracula)

Ще одна готична прем’єра, яка повертає легендарного вампіра у сучасному стилі. З темною естетикою та містикою, нове прочитання класичної історії стало популярним серед шанувальників жанру. Пошукові запити різко зросли після виходу перших трейлерів і оглядів, і це було не випадково.

“Наша провина” (Our Fault)

Ця мелодрама з елементами психологічного трилера привернула велику увагу завдяки резонансним сценам і популярності у TikTok. Фільм, що розповідає про складні сімейні стосунки і непросту любов, став популярним серед українських глядачів, що активно шукали його після прем’єри.

“Мікі 17” (Mickey 17)

Фантастичний фільм, у якому головну роль зіграв Роберт Паттінсон, швидко став вірусним завдяки захоплюючому сюжету про клонив та природу особистості. Українці активно шукали інформацію про фільм після його прем’єри, і стрічка потрапила до топів пошукових запитів.

“Ліло і Стіч” (Lilo & Stitch)

Новий погляд на культову анімацію Disney у форматі живого кіно став одним з найбільш очікуваних фільмів серед шанувальників оригінальної стрічки. Ностальгія та активні обговорення персонажів у соцмережах сприяли підвищенню популярності фільму, особливо після появи перших кадрів з Стічем.

“28 років потому” (28 Years Later)

Продовження легендарної франшизи про виживання після катастрофи стало одним з найбільш очікуваних фільмів у жанрі постапокаліпсису. Пошукові запити значно зросли після офіційного анонсу, коли українці активно гуглили дату виходу та трейлери.

