5 грудня о 19:00 на каналі СТБ вийде восьмий випуск романтичного реаліті-шоу «Холостяк», який принесе нові емоції та випробування для учасниць і самого Тараса. Цього тижня головний герой разом з дівчатами буде досліджувати, як можна висловлювати любов через подарунки, дотики, слова, вчинки та проведений разом час. Ці аспекти стануть основою для визначення, хто з героїнь зможе «заговорити» тією мовою, яку Тарас дійсно чує. Що відомо про 8 випуск, розповідає Преса України з посиланням на M.I.G.news.

Холостяк 14 сезон, випуск 8: Мова кохання «Подарунки»

Дівчат чекає захоплююче завдання: кожна з них повинна підготувати персональний подарунок для однієї з суперниць. Для цього Тарас приносить мішечок з іменами, і кожна учасниця наосліп витягує ім’я тієї, для кого має створити сюрприз. Важливо не лише здогадатися про бажання іншої, але й показати свою здатність зрозуміти людину глибше.

Мова кохання «Фізичні дотики»

Тарас обирає для побачення свою улюблену мову — дотики. Разом з дівчатами він вивчатиме румбу — танець, який вимагає близькості, сміливості та довіри. Завдання для учасниць не з простих — вони повинні будуть відкритися і говорити тілом, щоб продемонструвати свою справжність.

Холостяк 14 сезон, випуск 8: Мова кохання «Слова»

На наступному побаченні Тарас запросить дівчат на прогулянку місцями, які мають для нього особливе значення. Тут ключовою стане мова слів: кожен запис у його блокноті буде емоцією, маленьким зізнанням або кроком у глибину. Тарас хоче побачити, чи здатна кожна з дівчат не лише говорити про свої почуття, але й почути його справжні переживання.

Чи зможуть героїні знайти спільну мову з Тарасом і хто з них зможе сказати найважливіше — це стане головною інтригою цього випуску.

Де дивитись 8 випуск онлайн

Наступний випуск 14 сезону «Холостяка» вийде 5 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ. Онлайн-перегляд буде доступний на сайті СТБ, на YouTube-каналі проєкту, а також на платформах MEGOGO та Телепортал.

Раніше ми розповідали про учасницю, яку вважають фавориткою сезону.