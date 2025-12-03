Холодний Супермісяць — це останнє астрономічне явище 2025 року, яке варто побачити кожному. Місяць цього разу буде особливо великим та яскравим, адже він є третім і фінальним супермісяцем цього року. Якщо ви готові подолати зимовий холод, вас чекає не лише величезний Місяць, але й рідкісне явище — його прохід перед зоряним скупченням Плеяди. Про це розповідає Преса України з посиланням на BBC Sky at Night Magazine.

Чому варто побачити Холодний Супермісяць 2025 року

Холодний Місяць зійде 4 грудня близько 15:00 і залишатиметься видимим до 9:00 наступного дня. Це означає, що Місяць буде видимий майже 18 годин — від заходу Сонця у четвер до сходу Сонця в п’ятницю. Його висока орбіта на небі забезпечує чудову видимість навіть з щільних міських районів, що робить цей повний Місяць одним з найлегших для спостереження.

Місяць покриє Плеяди: рідкісне видовище

У ніч перед повнею, з 3 на 4 грудня, майже повний Місяць наблизиться до зоряного скупчення Плеяди. Неозброєним оком це скупчення виглядатиме як невелика «пляма», але через бінокль воно буде схоже на міні-«Велику Ведмедицю». Це явище називається місячним покриттям: Місяць, рухаючись, почне закривати окремі зірки скупчення. Для спостерігачів у Європі покриття буде помітне після півночі 4 грудня. Для точного визначення часу можна скористатися астрономічними додатками.

Останній шанс побачити супермісяць 2025 року

Грудневий Холодний Місяць є третім і останнім супермісяцем цього року, після жовтневого та листопадового. Це ваша остання можливість побачити Місяць, який виглядатиме дещо більшим та яскравішим завдяки еліптичній орбіті Місяця, коли він збігається з перигеєм — найменшою відстанню до Землі.

Місяць як провідник до Юпітера та Оріона

Цей повний Місяць стане чудовим орієнтиром для спостереження за іншими небесними об’єктами:

Оріон — сузір’я Оріона з’явиться під Місяцем, сигналізуючи початок справжньої зими.

— сузір’я Оріона з’явиться під Місяцем, сигналізуючи початок справжньої зими. Юпітер — планета Юпітер буде яскраво сяяти ліворуч від Оріона. Її можна побачити неозброєним оком протягом всієї ночі.

Використовуйте Місяць як орієнтир для пошуку Оріона та Юпітера, і при необхідності, щоб насолодитися більш детальним спостереженням, використовуйте бінокль або телескоп.

Холодний Місяць у грудні 2025 року буде поблизу Юпітера та Оріона на нічному небі (Фото: Stellarium)

Місячна ілюзія

Якщо ви спостерігаєте Місяць на сході горизонту, ви побачите, як він здається набагато більшим, ніж у небі. Це явище називається місячною ілюзією, що є оптичним ефектом. Місяць, що знаходиться низько над горизонтом, порівнюється з об’єктами на передньому плані (дерева, будинки), що змушує наш мозок сприймати його більшим, ніж він є насправді.

Шанс побачити місячні промені

Повний Місяць також є ідеальним часом для спостереження за місячними променями — яскравими смугами, що утворюються внаслідок давніх ударів по Місяцю. Хоча цей період не є найкращим для спостереження за кратерами, адже яскраве світло Місяця затуляє тіні, він дає унікальну можливість побачити ці природні явища.

Ідеальна подія для сімейного спостереження

Цей захід стане чудовим заняттям для всієї родини. Місяць буде видимий протягом майже всього вечора, що робить його чудовим об’єктом для спостереження, навіть якщо це навчальний день. Проведіть конкурс малювання Місяця чи змагання за найкраще фото Місяця на смартфон. Це також може стати чудовою можливістю для дітей зацікавитись астрономією та, можливо, отримати свій перший дитячий телескоп на Різдво.

Не пропустіть цей унікальний шанс насолодитися магією зимових ночей і спостерігати за одним з найяскравіших небесних явищ 2025 року!

Раніше ми розповідали, коли відбудеться наступне місячне затемнення.